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"Путин должен чувствовать цену своей войны": Зеленский поговорил с Байденом

Руслана Заклинская
10 января 2025, 23:10
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Зеленский рассказал Байдену о ситуации на фронте и поблагодарил за новые санкции США против нефтяного сектора РФ.
'Путин должен чувствовать цену своей войны': Зеленский поговорил с Байденом
Зеленский провел телефонный разговор с Байденом / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Коротко:

  • Зеленский поговорил с Байденом о пожарах в Калифорнии и санкциях США

  • Зеленский поблагодарил США за поддержку Украины

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  • Также лидеры обсудили ситуацию на фронте и необходимость усиления ПВО Украины

Президент Украины провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Глава государства рассказал о ситуации на фронте, выразил соболезнования в связи с пожарами в Калифорнии и поблагодарил за новые санкции против РФ. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"Поговорил с Байденом. Выразил соболезнования в связи со страшными пожарами в Калифорнии, потерей людей. Отметил героизм американцев, которые помогают спасать жизни от огня и останавливают распространение лесных пожаров. Поблагодарил за поддержку нашего государства, нашей независимости и за консолидацию международного сообщества. Вместе мы создали глобальную коалицию защитников свободы и принципов международного мира и безопасности", - отметил президент.

Одной из основных тем разговора стал новый пакет санкций США против российской энергетики. Зеленский подчеркнул, что теперь Америка ударила по теневому танкерному флоту и компаниям, таким как "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз", которые непосредственно финансируют режим Путина.

"Он (Путин - Главред) должен чувствовать цену своей войны, теряя из своих кошельков. Благодарен Америке, обеим партиям, обеим палатам Конгресса, которые поддерживают вполне справедливое давление на Россию за неспровоцированную и преступную агрессию", - подчеркнул глава государства.

Лидеры также обсудили ситуацию на фронте и необходимость усиления защиты украинских городов и сел от российских атак. Зеленский поблагодарил за поддержку США в усилении украинского воздушного щита, в частности благодаря системам "Петриот".

"Петриоты" в руках украинцев доказали свою эффективность, должны увеличивать эту силу. Ценим, что Президент Байден сказал: сохранение и защита независимости Украины имеют критическое значение для всей Европы и демократического мира. Обязательно выстоим и достигнем устойчивого мира для наших людей и страны", - добавил он.

Инфографика patriot, патриот
ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Санкции США против РФ - последние новости

Напомним, 6 января в СМИ появилась инфорамция, что администрация президента США Джо Байдена планирует ввести новые санкции против России. Под санкции попадут танкеры, перевозящие российскую нефть, которая продается по цене, превышающей установленный предел в 60 долларов за баррель. США также могут ввести меры против лиц, участвующих в торговле такой нефтью.

Уже 10 января США ввели новые санкции против более 400 субъектов российского энергосектора, среди которых компании-гиганты "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Ограничения также коснутся 180 танкеров, входящих в "теневой флот" РФ.

Как сообщал Главред, новые санкции США против российских нефтяных танкеров могут повлиять на поставки нефти в Индию. Нефтепереработчики Индии ожидают серьезных перебоев в связи с ограничениями, направленными на снижение доходов РФ.

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Кто такой Джо Байден?

Джо Байден - американский государственный и политический деятель, 46-й президент США. Член Демократической партии, ранее занимал должность 47-го вице-президента с 2009 по 2017 год при президенте Бараке Обаме и представлял штат Делавэр в Сенате США с 1973 по 2009 год. Доктор права (1968). В апреле 2023 года Байден выдвинул свою кандидатуру в президенты. После праймериз Демократической партии 2024 года он стал возможным кандидатом партии на президентских выборах 2024 года, но в июле 2024 года снял свою кандидатуру из-за проблем с возрастом и здоровьем, сообщает Википедия.

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