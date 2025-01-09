В Украине будут дополнительные системы ПВО: Зеленский раскрыл детали договоренностей

Зеленский сообщил о "достаточно серьезных" договоренностях.

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Будут дополнительные системы ПВО / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

У Украины еще нет 19 необходимых систем противовоздушной обороны, но есть "достаточно серьезное" количество гарантированных систем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии корреспонденту "Мы-Украина" по итогам 25-го заседания в формате "Рамштайн".

"Дополнительные системы ПВО будут, мы имеем подтверждение, есть поддержка. Скажу вам откровенно, есть еще не все 19 систем, однако есть достаточно серьезное количество систем, которые прогарантировали партнеры. Сейчас будем работать, чтобы системы быстрее доехали, потому что есть очень серьезные системы, о которых мы постоянно говорим, и некоторые из них проходят восстановление", - сказал Зеленский.

Кроме того, он добавил, что по результатам "Рамштайна" Украина получила дополнительных пакетов помощи на 2 млрд долларов.

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"Плюс, что очень важно - это 8 коалиций способности это уже на бумаге. 34 страны уже поддерживают эти стратегические коалиции. Чтобы было понятно, что это коалиция ПВО, коалиция разминирования, морская коалиция, артиллерия и тому подобное. И все это усиливает Украину", - рассказал президент Украины.

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