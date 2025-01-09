Сохранится ли "Рамштайн" при Трампе: в Пентагоне сделали заявление

Ллойд Остин заявил, что "Рамштайн" является важным не только для Украины, но и для США, для Европы и для всего мира.

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Остин сделал заявление о будущем "Рамштайн" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Администрация Трампа должна сама принимать решение о работе "Рамштейна"

Такой формат не только для Украины, но и для США, Европы и всего мира

Заседание Контактной группы в формате "Рамштайн" является очень важным для поддержки Украины. И будущая администрация Дональда Трампа будет принимать решение о его судьбе. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время пресс-конференции.

У главы Пентагона поинтересовались, опасается ли он, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может остановить работу Контактной группы по обороне Украины.

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"Будущая администрация должна сама принимать решения. Мы хотим убедиться, что сделали все возможное, чтобы обеспечить дальнейшую поддержку, и чтобы у них были возможности двигаться в том направлении, в котором они хотят...То, что я могу сказать сейчас, то это то, что это очень важно не только для Украины, но и для США, Европы и всего мира", - прокомментировал Остин.

В то же время он добавил, что сегодня "неоднократно слышал от своих коллег, что они действительно считают это важным, и верят, что этот формат хорошо работал".

"Посмотрим, что из этого получится. Очевидно, что это не единственный формат, который может работать, но они считают, что это важно", - подчеркнул Остин.

Какие страны входят в "Рамштайн" / Инфографика: Главред

Встреча в формате "Рамштайн" - последние новости

Как писал Главред, на крайнем заседании "Рамштайн" согласовали план поддержки Украины до 2027 года, в частности утвердили 8 дорожных карт для среднесрочной и долгосрочной поддержки ВСУ. Основными направлениями, по словам министра обороны Рустема Умерова, являются обеспечение военной помощи, организация закупок, привлечение инвестиций, поддержка оборонной промышленности.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" подчеркнул, что делает все возможное, чтобы в этом году война завершилась достойно для Украины и всей Европы. Он также просил страны-партнеры о немедленной поставке систем ПВО.

По итогам "Рамштайна" Украина получит немало военной помощи от стран-союзников. В частности, США объявили о новом пакете помощи стоимостью 500 миллионов долларов. В него войдут ракеты противовоздушной обороны AIM-7, RIM-7, AIM-9M, боеприпасы класса "воздух-земля" и другое вооружение.

Кроме того, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Польша готовит новый пакет военной помощи Украине. В рамках международной коалиции Киев получит новую партию бронетехники. Также Великобритания вместе с союзниками по НАТО анонсировала поставки Украине 30 тысяч новых беспилотников. Тем временем Германия предоставит Украине ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны IRIS-T.

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Кто такой Ллойд Остин? Ллойд Остин - американский военачальник, генерал армии США, министр обороны США с 21 января 2021 года. Участник войн в Афганистане и Ираке, пишет Википедия.

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