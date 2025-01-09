Море оружия от стран НАТО: что получит Украина по итогам 'Рамштайна'

Коротко:
- Пакет помощи от США включает ракеты ПВО, боеприпасы "воздух-земля", оборудование для истребителей F-16 и другое вооружение
- Польша готовит новый пакет помощи и предоставит бронетехнику
- Великобритания с союзниками по НАТО передаст Украине 30 тысяч БпЛА
Новый пакет военной помощи от США стоимостью 500 миллионов долларов направлен на удовлетворение "критических потребностей" Украины в условиях войны. В него войдут ракеты противовоздушной обороны AIM-7, RIM-7, AIM-9M, боеприпасы класса "воздух-земля" и другое вооружение. Об этом сообщило Министерство обороны США.
"Президент (США Джо Байден - Главред) поручил поставить Украину в наилучшее возможное положение. Это включает одобрение пакета помощи, оценочная стоимость которого составляет 500 миллионов долларов, для предоставления Украине дополнительных возможностей для удовлетворения ее самых насущных потребностей", - говорится в заявлении.
С августа 2021 года это уже 74 пакет помощи, который администрация Байдена предоставляет Украине из запасов Министерства обороны США. В состав пакета входит широкий перечень военной техники и оборудования, в частности:
- Ракеты для ПВО: AIM-7, RIM-7 и AIM-9M;
- Боеприпасы класса "воздух-земля";
- Вспомогательное оборудование для истребителей F-16;
- Бронированные мостовые системы;
- Защищенное коммуникационное оборудование;
- Стрелковое оружие и боеприпасы;
- Запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и логистический транспорт.
Пакет помощи от Польши
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Польша готовит новый пакет военной помощи Украине. В рамках международной коалиции Киев получит новую партию бронетехники.
"Польша готовит еще один пакет поддержки для Украины, еще одно пожертвование. Мы всегда передаем то, что возможно", - заявил он.
В то же время Косиняк-Камыш отметил, что "есть граница, которую мы не переходим, это граница безопасности польского государства". Также Польша представила дорожную карту для создания бронетанковой коалиции и дальнейшей поддержки для Украины.
"Все страны, участвующие в этой встрече, готовятся к дальнейшей поддержке и пожертвованиям в пользу Украины", - добавил министр обороны.
Коалиция дронов для Украины
Кроме этого, Великобритания вместе с союзниками по НАТО анонсировала поставки Украине 30 тысяч новых беспилотников. Поставки будут осуществляться после подписания контрактов международной "коалицией дронов", лидерами которой являются Великобритания и Латвия. Общая сумма контрактов составляет 45 миллионов фунтов стерлингов (примерно 55,3 миллиона долларов).
Решение о предоставлении Украине беспилотников объявил министр обороны Великобритании Джон Хили и глава Министерства обороны Латвии Андрис Спрудс во время заседания на авиабазе "Рамштайн" в Германии.
Новые 30 000 БпЛА профинансирует Великобритания, Дания, Нидерланды, Латвия и Швеция.
"Эти современные беспилотные летательные аппараты с обзором от первого лица помогут Украине бороться с российской агрессией, позволяя Вооруженным Силам Украины маневрировать мимо российских средств противовоздушной обороны для нацеливания на позиции и бронетехнику противника", - говорится в заявлении на сайте Минобороны Великобритании.
Помощь от Германии
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшее время Германия предоставит Украине ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны IRIS-T. Ранее эти ракеты были предназначены для Бундесвера, но теперь они будут направлены непосредственно в Украину.
"Мы сначала поставляем их Украине, прежде чем пополнять наши запасы", - отметил Писториус, сообщило n-tv.
Встреча в формате "Рамштайн" - последние новости
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил на заседании "Рамштайн", что дроны значительно изменили характер войны. Он сказал, что делает все возможное для завершения войны в пользу Украины и Европы.
Также в этом году Украина планирует установить рекорд по количеству и качеству дронов, изготавливаемых и поставляемых из-за рубежа. Президент Зеленский отметил, что акцент будет на дронах для фронта, морских беспилотниках и тех, которые могут поражать военные объекты врага.
Как сообщал Главред, на заседании "Рамштайн" согласовали план поддержки Украины до 2027 года, в частности утверди 8 дорожных карт для среднесрочной и долгосрочной поддержки ВСУ. Основными направлениями, по словам министра обороны Рустема Умерова, являются обеспечение военной помощи, организация закупок, привлечение инвестиций, поддержка оборонной промышленности.
Читайте также:
- Заседание в формате "Рамштайн" состоится в 2025 году: Умеров назвал точный месяц
- Ближайший "Рамштайн" может стать последним: заявление министра обороны Польши
- Победа РФ обойдется США гораздо дороже, чем помощь Украине - Bloomberg
Что такое встречи в формате "Рамштайн"?
Встречи в формате "Рамштайн" - это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые состоялись с целью синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждения вопросов поддержки Украины после окончания войны.
Хотя эти встречи проходят в разных местах, за ними закрепилось название по месту проведения первой - она проходила на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Встречи проходят в рамках "Контактной группы по вопросам обороны Украины".
В апреле 2024 года Министерство обороны сообщило о создании формата "Рамштайн 2.0", который переходит от индивидуальных решений к коалиционному формату с помощью Офиса поддержки коалиций, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред