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Заседание в формате "Рамштайн" состоится в 2025 году: Умеров назвал точный месяц

Руслана Заклинская
19 декабря 2024, 23:59
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Министр обороны Украины анонсировал встречу в формате "Рамштайн" уже в следующем году.
Заседание в формате 'Рамштайн' состоится в 2025 году: Умеров назвал точный месяц
Умеров рассказал, когда состоится следующий "Рамштайн" / Колаж: Главред, фото: Министерство обороны Украины, Офис президента Украины

Основное:

  • Новое заседание в формате "Рамштайн" состоится в январе 2025 года
  • Португалия предоставит Украине не меньшую военную помощь в 2025 году, чем в этом году

Следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится в январе 2025 года. Один из главных вопросов - дальнейшие шаги для усиления безопасности в Украине. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что провел телефонный разговор со своим португальским коллегой Нуну Мелу, во время которого поблагодарил Португалию за постоянную поддержку Украины. Мелу, в свою очередь, заверил, что Португалия сохранит военную помощь на уровне не ниже, чем в текущем году.

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"В январе встретимся лично в рамках очередного заседания формата "Рамштайн". Планируем детально обсудить дальнейшие шаги для усиления сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и Португалией в 2025 году", - заявил Умеров.

Рамштайн инфографика
Какие страны входят в "Рамштайн" / Инфографика: Главред

Министр также предложил португальским партнерам в 2025 году рассмотреть возможность направления средств на финансирование украинского производства. По его словам, с Португалией договорились провести консультации о возможностях развития оборонной индустрии Украины.

Кроме этого, Умеров добавил, что значительное внимание уделили вопросам сотрудничества по поставкам беспилотников для Сил обороны Украины.

Заседание в формате "Рамштайн" - новости по теме

Напомним, заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое планировали провести 12 октября на авиабазе "Рамштайн" в Германии, перенесли.

Как сообщал Главред, 8 декабря министры обороны США Ллойд Остин и Украины Рустем Умеров провели телефонный разговор, во время которого обсудили подготовку к следующему заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"). Стороны сосредоточились на двух основных вопросах: ситуации на поле боя и помощи США.

Кроме этого, глава Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок отметил, что фактически "Рамштайн" уже не будет существовать, поскольку эти функции перешли к НАТО.

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Что такое встречи в формате "Рамштайн"?

Встречи в формате "Рамштайн" - это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые состоялись с целью синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждения вопросов поддержки Украины после окончания войны.

Хотя эти встречи проходят в разных местах, за ними закрепилось название по месту проведения первой - она проходила на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Встречи проходят в рамках "Контактной группы по вопросам обороны Украины".

В апреле 2024 года Министерство обороны сообщило о создании формата "Рамштайн 2.0", который переходит от индивидуальных решений к коалиционному формату с помощью Офиса поддержки коалиций, пишет Википедия.

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война в Украине Португалия Минобороны Украины Рамштайн встреча Рустем Умеров
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