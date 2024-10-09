Заседание в формате "Рамштайн" отложили - СМИ

Сейчас определяется новая дата проведения заседания.

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Заседание в формате "Рамштайн" отложили/ коллаж: Главред, фото: Минобороны Украины, Офис президента Украины

Заседание в формате "Рамштайн", которое планировали провести в субботу, 12 октября, отложили. Новая дата определяется.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на свои источники в штаб-квартире НАТО.

Кроме этого, в РБК-Украина отметили, что их информированный собеседник подтвердил эту информацию.

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Напомним, заседание было запланировано на 12 октября. Его должен был возглавить президент США Джо Байден. Однако Байден отменил визит на заседание из-за сильного урагана "Милтон", который приближается к Соединенным Штатам Америки.

Также стало известно, что после Байдена свой визит на заседание в формате "Рамштайн" отменил также государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Заседание в формате "Рамштайн" - последние новости

Напомним, пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что президент США Джо Байден не поедет на встречу в формате "Рамштайн" в Германии, которая запланирована на субботу, 12 октября. Стало известно, что в Пентагоне обсуждают возможность переноса заседания.

Ранее Главред рассказывал, что этот "Рамштайн" может стать последним, и объяснил, чего ждать от встречи в Берлине. По словам Зеленского, эта встреча должна была бы стать особенной - хотя бы потому, что она впервые пройдет на уровне лидеров стран.

Что такое встречи в формате "Рамштайн"? Встречи в формате "Рамштайн" – это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые состоялись в целях синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждению вопросов поддержки Украины после окончания войны. Хотя эти встречи проходят в разных местах, за ними закрепилось название по месту проведения первой – оно проходило на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, расположенном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Встречи проходят в рамках "Контактной группы по вопросам обороны Украины". В апреле 2024 года Министерство обороны сообщило о создании формата "Рамштайн 2.0", переходящего от индивидуальных решений к коалиционному формату посредством Офиса поддержки коалиций, пишет Википедия.

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