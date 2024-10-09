Лично участвовал: Буданов был на ключевом этапе операции в Волчанске

Какой была роль Буданова на ключевом этапе операции в Волчанске.

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Буданов участвовал в операции в Волчанске / коллаж: Главред, фото: ГУР, deepstatemap.live

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов лично участвовал в операции по освобождению Волчанского агрегатного завода. Об этом рассказал командир подразделения "Стугна" спецподразделения Тимура ГУР МОУ с позывным "Линукс" в эфире телемарафона.

Отмечается, что эта операция позволяет говорить о перспективах освобождения севера Харьковщины, ведь агрегатный завод был важной опорной точкой. Важным этапом миссии стало незаметное для врага накопление украинских сил и средств в районе проведения боевой задачи.

"Это как раз классика операций для спецподразделений. Это сложная многоэтапная операция, к выполнению которой были привлечены большие силы: и беспилотных систем, и артиллерии, и личного состава, который имеет опыт зачистки подобных зданий. Поэтому это была задача для нас, и мы её выполнили полностью", - отметил "Линукс". видео дня

По его словам, одним из важных факторов при осуществлении миссии было четкое взаимодействие между задействованными в штурме группами спецподразделения Тимура - "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, БДК, "Террор".

"Каждая из этих групп имела свою специфику работы, и в целом удалось соблюсти эту координацию. Это всегда важно в любых подразделениях", - подчеркнул разведчик.

Он также рассказал о роли Буданова на ключевом этапе операции в Волчанске.

"Ни для кого не секрет, что Кирилл Алексеевич Буданов часто непосредственно участвует в операциях. Конкретно в этой операции он был с нами в ключевой момент, на ключевом этапе. Несколько суток присутствовал, непосредственно руководил операцией. Безусловно, это поддерживает бойцов, дает им мотивацию, что высшее командование знает о проблемах и ситуациях, которые можно оперативно решить. Это дает результат наших операций", - подытожил командир подразделения "Стугна".

Что известно о Волчанске / Инфографика: Главред

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Бои в Волчанске - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, после освобождения Волчанского агрегатного завода в Харьковской области, войска страны-агрессора РФ используют максимальный спектр вооружения для ударов по предприятию.

Представитель ГУР МО Андрей Черняк сообщал, что в ходе операции Главного управления разведки Украины на Волчанском агрегатном заводе командование российских оккупантов понимало бесперспективность удержания позиций, но все же приказывало своим солдатам сопротивляться.

Кроме того, российские оккупанты не оставляют попыток захватить Волчанск на Харьковщине. Они начали строить подземные тоннели.

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