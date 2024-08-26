20% за несколько дней штурма: в 'АТЕШ' раскрыли рекордные потери РФ под Волчанском

Российские оккупанты на Харьковском направлении не могут продвигаться вперед из-за активного противодействия со стороны украинских военных. При этом оккупанты в ходе боевых действий отмечают значительные потери среди личного состава. Об этом говорится в сообщении партизанского движения "Атеш" в Telegram.
Агент "Атеш" из 138-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ сообщил, что во время штурма Волчанска российские войска потеряли 20% личного состава за несколько дней.
По словам подполья, еще две недели назад бригада должна была стать небоеспособной, но командиры продолжают уверять своих солдат о скором подкреплении и доукомплектовании подразделения.
"Личный состав, который потерял своих боевых друзей, узнав о том, что семьи погибших никак не уведомлены, отказывается продолжать ведение боевых действий. Мотивации нет", - отметили партизаны.
Движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
Бои в Волчанске - что известно о ситуации на Харьковщине
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские военные на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области остаются заблокированы уже несколько месяцев. Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев.
В то же время в ОТГ "Харьков" отметили, что оккупанты в Волчанске используют беспилотники для разведки, укрепляют систему связи и готовятся к восстановлению штурмовых действий. Их главные задачи - восстановить утраченные позиции, деблокировать Агрегатный завод и расширить зону контроля.
Вооруженные силы Украины постепенно ослабляют позиции российских оккупантов на Харьковщине, что облегчает удержание территорий. Об этом рассказал спикер 3 ОШБр Александр Бородин.
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