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РФ готовит повторный массированный удар: украинцев предупредили об опасности

Алёна Воронина
26 августа 2024, 17:05
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Россияне во время сегодняшней атаки потратили лишь около трети ракет, которые могли накопить за 1,5 месяца от прошлой массированной атаки.
Удар РФ по Украине 26 августа, Алексей Гетьман
РФ готовит повторный массированный удар по Украине, уверен Алексей Гетьман/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, Facebook Гетьман

Страна-агрессор Россия может повторно нанести массированный удар ракетами и дронами по Украине. Новая атака может произойти даже сегодня, 26 августа.

Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Гетьман в эфире телемарафона. Он отметил, что до сегодняшнего обстрела массированных атак по Украине не было на протяжении примерно полутора месяцев. За это время российские оккупанты очевидно успели накопить гораздо больше ракет и дронов, чем они выпустили по нашему государству во время атаки 26 августа. Поэтому может быть продолжение, и не исключено, что оно может произойти уже сегодня.

"Не было более 1,5 месяца обстрелов, россияне могли накопить чуть ли не 200 ракет, кроме того, что у них было в так называемом неприкосновенном запасе. Поэтому ожидалось, что удар будет самый мощный. Почему он произошел такой? Ну, не потому, что они что-то придумали другое и решили не атаковать мощно. Я думаю, что будет вторая волна, потому что это чуть ли не треть тех ракет, которые они произвели и должны были запустить. Почему они их не запустили - большой вопрос. Я думаю, что это (продолжение атаки - ред.) может быть и сегодня", - отметил Гетьман.

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По его словам, российские захватчики сегодняшней атакой могли испытывать украинскую противовоздушную оборону.

"Думаю, что они испытывали наше ПВО. Пусть это будет ошибочное предположение. Но логика очень простая - они за месяц запускают столько ракет, сколько могут производить. То есть где-то около сотни. Или один более мощный налет, или несколько налетов. Три в месяц по 30-40 ракет, или два в месяц по 50-60 ракет. То есть полтора месяца не было и можно было еще куда-то... Тем более, что они нас пугали, что они нам отомстят или еще что-то. Ожидался более мощный налет. Поэтому давайте не расслабляться, потому что это может быть первая волна и может быть вторая. Если я ошибаюсь, то дай Бог", - подытожил военный эксперт.

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Удар РФ по Украине ракетами и дронами 26 августа - что известно

Страна-агрессор Россия массированно ударила ракетами и дронами по Украине в понедельник, 26 августа, запустив десятки ракет и дронов. Для удара впервые за неделю российские корабли вышли из Новороссийска, пишет Defense Express.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал последствия ракетного удара РФ 26 августа. Он отметил, что под ударом оказались 15 областей. Шмыгаль отметил, что главы ОВА получили задание при необходимости развернуть для населения "Пункты несокрушимости".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях ракетного обстрела. Сегодняшняя утренняя атака стала одной из самых масштабных за всю историю нынешней войны России против Украины. Сейчас продолжается ликвидация последствий, отметил он.

Также сообщалось, что РФ ударила ракетами по дамбе Киевской ГЭС - в СНБО ответили, есть ли угроза прорыва. В СНБО отметили, что угрозы прорыва дамбы Киевской ГЭС нет, ведь разрушить данный энергообъект с применением ракет невозможно.

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