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"Воевать придется долго": командующий спецназа ВСУ оценил сроки окончания войны

Алексей Тесля
26 августа 2024, 15:56
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Ключевые изменения в государстве идут от его граждан, уверен Александр Трепак.
'Воевать придется долго': командующий спецназа ВСУ оценил сроки окончания войны
В ССО дали прогноз по срокам войны / Колаж: Главред, фото: 117 окрема механізована бригада, 3 окрема танкова Залізна бригада

Командующий Силами специальных операций бригадный генерал Александр Трепак прокомментировал вопрос о том, как долго будет продолжаться война, развязанная страной-агрессором РФ против Украины.

"Воевать придется долго, а наказывать российских преступников – еще дольше. Но ССО хорошо умеют планировать свое время, чтобы его хватило на много добрых дел", - подчеркнул он в материале, опубликованном изданием Liga.net.

Вместе с тем украинский генерал отметил, что ключевые изменения в государстве идут от его граждан, и никто кроме них не способен построить свою жизнь в своей стране, поэтому больше людей должны осознать, достаточна ли их роль для того, чтобы Украина выстояла в войне с Россией.

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"Многие должны признаться себе, что ему страшно надеть форму и сменить гражданскую жизнь на военную. Но страх присущ любому человеку. Многим надо наконец-то осознать: наша жизнь никогда не будет такой, как до полномасштабного вторжения", - уверен он.

При этом командующий ССО уточнил, что эффективность Сил специальных операций в частности и ВСУ в целом зависит от людей, желающих жить в своей стране по своим законам и правилам и чем больше их присоединится к их рядам – тем быстрее можно будет одолеть извечного врага.

"Нам не нужны бесстрашные супергерои, нам нужны те, кто понимает: без участия каждого из нас Украина превратится в территорию на окраине Европы, а украинцы исчезнут как нация", - добавил Трепак.

Что такое Силы специальных операций ВСУ

ССО — отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные возможности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

Ранее у Зеленского поставили ультиматум России по завершению войны. Украина не позволит россиянам отвернуться от войны, Киев требует установления мира на справедливых условиях, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Напомним, ранее появился неожиданный сценарий завершения войны. Россия надеялась получить легкую победу над Украиной и восстановить свое влияние, подчеркнул Максим Розумный.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский сделал громкое заявление об окончании войны. Война должна завершиться в соответствии с международным правом, подчеркнул глава государства.

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