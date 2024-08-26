'Воевать придется долго': командующий спецназа ВСУ оценил сроки окончания войны

Ключевые изменения в государстве идут от его граждан, уверен Александр Трепак.

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В ССО дали прогноз по срокам войны / Колаж: Главред, фото: 117 окрема механізована бригада, 3 окрема танкова Залізна бригада

Командующий Силами специальных операций бригадный генерал Александр Трепак прокомментировал вопрос о том, как долго будет продолжаться война, развязанная страной-агрессором РФ против Украины.

"Воевать придется долго, а наказывать российских преступников – еще дольше. Но ССО хорошо умеют планировать свое время, чтобы его хватило на много добрых дел", - подчеркнул он в материале, опубликованном изданием Liga.net.

Вместе с тем украинский генерал отметил, что ключевые изменения в государстве идут от его граждан, и никто кроме них не способен построить свою жизнь в своей стране, поэтому больше людей должны осознать, достаточна ли их роль для того, чтобы Украина выстояла в войне с Россией.

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"Многие должны признаться себе, что ему страшно надеть форму и сменить гражданскую жизнь на военную. Но страх присущ любому человеку. Многим надо наконец-то осознать: наша жизнь никогда не будет такой, как до полномасштабного вторжения", - уверен он.

При этом командующий ССО уточнил, что эффективность Сил специальных операций в частности и ВСУ в целом зависит от людей, желающих жить в своей стране по своим законам и правилам и чем больше их присоединится к их рядам – тем быстрее можно будет одолеть извечного врага.

"Нам не нужны бесстрашные супергерои, нам нужны те, кто понимает: без участия каждого из нас Украина превратится в территорию на окраине Европы, а украинцы исчезнут как нация", - добавил Трепак.

Что такое Силы специальных операций ВСУ ССО — отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные возможности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

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