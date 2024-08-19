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У Зеленского поставили ультиматум России по завершению войны

Андрей Ганчук
19 августа 2024, 15:13обновлено 19 августа, 15:50
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Украина не позволит россиянам отвернуться от войны, Киев требует установления мира на справедливых условиях, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.
Подоляк, Путин
Россияне должны принудить свою власть закончить войну против Украины - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Российский народ должен заставить руководство своей страны пойти на справедливый мир, и тогда война закончится. На примере событий в Курской области россияне уже увидели, что такое боевые действия. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Каждая война страшная, а война в российском стиле - уродливая. Без жалости к своим и чужим, когда уничтожению отдается предпочтение над захватом. Десятки лет будут заживать пустыни, выжженные российскими бомбами на нашей земле. Некоторые города восстановить не удастся. Ракетно-бомбовые удары по больницам, изнасилование людей независимо от пола и возраста, похищение детей, расстрелы пленных и собственных отказников - реальная "доктрина Герасимова" превратила преступления в тактику боевых действий", - написал он в своем Telegram-канале.

Чиновник отметил, что теперь россияне могут видеть действия своей армии уже на территории РФ в Курской области.

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"Теперь путинская армия воюет на территории Рф, обстреливает и штурмует российские города и поселки. Российские пилоты многокилограммовыми бомбами уничтожают гражданскую инфраструктуру Курской области, заставляют десятки тысяч местных жителей покинуть свои дома. Российские солдаты грабят магазины, гражданские дома своих соседей", - добавил Подоляк.

Советник главы ОП также акцентировал внимание на том, что если россияне не хотят видеть войну, они должны заставить свое руководство пойти на мир и завершение войны в Украине.

"Россияне, привыкшие воспринимать войну как телевизионное шоу, теперь видят ее вблизи, собственными глазами. Отвернуться больше не получится: мы не позволим. Если не хотите видеть войну, вы должны войну завершить, принудив свое "руководство" к миру на справедливых условиях. Но возможно ли это в стране, где неформальное рабство является синонимом настоящего "русского мира?" подчеркнул Михаил Подоляк.

Ситуация в Курской области – новости по теме:

Украина на Курщине достигает поставленных целей, сказал президент Владимир Зеленский 19 августа.

Войска взяли на территории региона новых пленных.

ВСУ продвинулись в Курской области и вошли в несколько населенных пунктов, отметили аналитики Института изучения войны. В частности, войска достигли продвижения к юго-востоку и северо-востоку от Суджи, вероятно, взяли под контроль Троицкое и продвинулись к Семеновке.

РФ перебросила в Курскую область 5 тысяч российских военных из Украины, предположили в Институте изучения войны. Оккупанты подтянули в регион ориентировочно до 11 батальонов.

Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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