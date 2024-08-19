У Зеленского поставили ультиматум России по завершению войны

Украина не позволит россиянам отвернуться от войны, Киев требует установления мира на справедливых условиях, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Россияне должны принудить свою власть закончить войну против Украины - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Российский народ должен заставить руководство своей страны пойти на справедливый мир, и тогда война закончится. На примере событий в Курской области россияне уже увидели, что такое боевые действия. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Каждая война страшная, а война в российском стиле - уродливая. Без жалости к своим и чужим, когда уничтожению отдается предпочтение над захватом. Десятки лет будут заживать пустыни, выжженные российскими бомбами на нашей земле. Некоторые города восстановить не удастся. Ракетно-бомбовые удары по больницам, изнасилование людей независимо от пола и возраста, похищение детей, расстрелы пленных и собственных отказников - реальная "доктрина Герасимова" превратила преступления в тактику боевых действий", - написал он в своем Telegram-канале.

Чиновник отметил, что теперь россияне могут видеть действия своей армии уже на территории РФ в Курской области.

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"Теперь путинская армия воюет на территории Рф, обстреливает и штурмует российские города и поселки. Российские пилоты многокилограммовыми бомбами уничтожают гражданскую инфраструктуру Курской области, заставляют десятки тысяч местных жителей покинуть свои дома. Российские солдаты грабят магазины, гражданские дома своих соседей", - добавил Подоляк.

Советник главы ОП также акцентировал внимание на том, что если россияне не хотят видеть войну, они должны заставить свое руководство пойти на мир и завершение войны в Украине.

"Россияне, привыкшие воспринимать войну как телевизионное шоу, теперь видят ее вблизи, собственными глазами. Отвернуться больше не получится: мы не позволим. Если не хотите видеть войну, вы должны войну завершить, принудив свое "руководство" к миру на справедливых условиях. Но возможно ли это в стране, где неформальное рабство является синонимом настоящего "русского мира?" подчеркнул Михаил Подоляк.

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Войска взяли на территории региона новых пленных.

ВСУ продвинулись в Курской области и вошли в несколько населенных пунктов, отметили аналитики Института изучения войны. В частности, войска достигли продвижения к юго-востоку и северо-востоку от Суджи, вероятно, взяли под контроль Троицкое и продвинулись к Семеновке.

РФ перебросила в Курскую область 5 тысяч российских военных из Украины, предположили в Институте изучения войны. Оккупанты подтянули в регион ориентировочно до 11 батальонов.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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