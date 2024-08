РФ перебросила в Курскую область 5 тыс. российских военных из Украины: детали

Страна-агрессор Россия перебросила с линии фронта в Украине в Курскую область группировку от 5 тысяч российских военных, чтобы отразить вторжение Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они предположили, что, вероятно, во время следующих этапов боевых действий на территории страны-агрессора России российской армии нужно будет увеличивать живую силу и материальные средства в этом районе.

Издание The Wall Street Journal 17 августа со ссылкой на источник сообщало, что российские войска посреди недели в период с 6 по 13 августа перебросили на Курщину "несколько" неполных бригад общей численностью 5000 человек, которые перед этим воевали на территории Украины.

Кроме этого, аналитики сообщили, что по состоянию на 15 августа в Курскую область также прибыли подразделения российской 200-й мотострелковой бригады (14-й армейский корпус Ленинградского военного округа).

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.