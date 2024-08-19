РФ перебросила в Курскую область 5 тыс. российских военных из Украины: детали

Во время следующих этапов боев на Курщине российским военным придется увеличивать свою численность и свои материальные средства в этом районе.

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РФ перебросила в Курскую область 5 тыс. российских военных из Украины/ коллаж: Главред, фото: ОПБр имени Богдана Хмельницкого, минобороны РФ

Страна-агрессор Россия перебросила с линии фронта в Украине в Курскую область группировку от 5 тысяч российских военных, чтобы отразить вторжение Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они предположили, что, вероятно, во время следующих этапов боевых действий на территории страны-агрессора России российской армии нужно будет увеличивать живую силу и материальные средства в этом районе.

Издание The Wall Street Journal 17 августа со ссылкой на источник сообщало, что российские войска посреди недели в период с 6 по 13 августа перебросили на Курщину "несколько" неполных бригад общей численностью 5000 человек, которые перед этим воевали на территории Украины.

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Кроме этого, аналитики сообщили, что по состоянию на 15 августа в Курскую область также прибыли подразделения российской 200-й мотострелковой бригады (14-й армейский корпус Ленинградского военного округа).

"Отчет WSJ о 5000 российских военнослужащих частично совпадает с сообщением о том, что по состоянию на 11 августа российские силы передислоцировали к линии фронта в Курской области до 11 батальонов", - отметили аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Операция в Курской области - последние новости

Ранее в The Times отмечали, что РФ попытается отбить Курщину в октябре 2024-го, ВСУ могут потерять позиции. Операция украинских военных на Курщине стала позором для российских оккупантов, которые потеряли на фронте в Украине много техники и личного состава.

Напомним, ВСУ продвинулись в Курской области и вошли в несколько населенных пунктов. Защитники Украины движутся вперед во время операции на Курщине, им удалось войти в несколько населенных пунктов.

Также ранее американский сенатор Марк Келли заявил, что операция на Курщине может изменить ход войны. Перед тем, как Украина начала операцию в Курской области, война в значительной степени находилась в тупике.

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