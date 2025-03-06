Десятки тысяч с начала 2025 года: Сырский сделал новое заявление о потерях России

Россия отмечает значительные ежедневные потери в ходе войны против Украины, с начала года Россия потеряла 91 тысячу военных, отметил Сырский.

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Сырский сделал новое заявление о потерях России / Коллаж Главред, фото: 22 ОМБр, скриншот из видео

О чем сказал Сырский:

РФ ежедневно несет значительные потери

С начала 2025 года потери РФ составляют 91 тысячу человек

Российская армия несет значительные по тери в войне против Украины. С начала 2025 года потери оккупантов в живой силе достигли около 91 тысячи человек, Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в своем Telegram.

"Ежедневно оккупанты несут сокрушительные потери. Только с начала года потери российской армии в живой силе составили около 91 тысячи человек", - отметил Сырский. видео дня

Он выразил благодарность украинским военным за стойкость, эффективность в боях и непоколебимую веру в победу Украины.

Какие потери Украины в войне

За время полномасштабной войны потери Вооруженных сил Украины, по зафиксированным данным, составляют несколько десятков тысяч погибших, а количество раненых - несколько сотен тысяч. В то же время точное количество мирных жителей, убитых российскими войсками на оккупированных территориях, остается неизвестным. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью NBC News 16 февраля.

"Мы зафиксировали потери: 46 тысяч погибших военных. Еще есть десятки тысяч пропавших без вести или в плену. Нельзя знать наверняка, потому что пропавшие могут быть мертвы или в плену, и это десятки тысяч, это правда", - сказал глава государства.

Также сообщается, что ранения получили 350 тысяч военных, а Россия депортировала 19 500 украинских детей. Потери среди гражданского населения в оккупированных регионах невозможно точно оценить, однако после деоккупации населенных пунктов обнаруживали массовые захоронения, содержащие сотни тел.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска продолжают боевые действия в приграничных районах Сумщины, применяя штурмовые группы. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Враг пытается прорваться на территорию области, чтобы перерезать логистические маршруты ВСУ в Курскую область РФ. По словам представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, российские войска действуют небольшими группами вдоль границы, пытаясь закрепиться на украинской территории. В ответ Силы обороны Украины проводят операцию в пределах Курской области.

В то же время украинские военные достигли успеха в Харьковской области, оттеснив противника к северу от села Западное в Двуречанской громаде Купянского района. Об этом говорится в ночном отчете мониторингового проекта DeepState.

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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