Десятки тысяч с начала 2025 года: Сырский сделал новое заявление о потерях России

О чем сказал Сырский:
- РФ ежедневно несет значительные потери
- С начала 2025 года потери РФ составляют 91 тысячу человек
Российская армия несет значительные по тери в войне против Украины. С начала 2025 года потери оккупантов в живой силе достигли около 91 тысячи человек, Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в своем Telegram.
"Ежедневно оккупанты несут сокрушительные потери. Только с начала года потери российской армии в живой силе составили около 91 тысячи человек", - отметил Сырский.видео дня
Он выразил благодарность украинским военным за стойкость, эффективность в боях и непоколебимую веру в победу Украины.
Какие потери Украины в войне
За время полномасштабной войны потери Вооруженных сил Украины, по зафиксированным данным, составляют несколько десятков тысяч погибших, а количество раненых - несколько сотен тысяч. В то же время точное количество мирных жителей, убитых российскими войсками на оккупированных территориях, остается неизвестным. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью NBC News 16 февраля.
"Мы зафиксировали потери: 46 тысяч погибших военных. Еще есть десятки тысяч пропавших без вести или в плену. Нельзя знать наверняка, потому что пропавшие могут быть мертвы или в плену, и это десятки тысяч, это правда", - сказал глава государства.
Также сообщается, что ранения получили 350 тысяч военных, а Россия депортировала 19 500 украинских детей. Потери среди гражданского населения в оккупированных регионах невозможно точно оценить, однако после деоккупации населенных пунктов обнаруживали массовые захоронения, содержащие сотни тел.
Война в Украине - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска продолжают боевые действия в приграничных районах Сумщины, применяя штурмовые группы. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Враг пытается прорваться на территорию области, чтобы перерезать логистические маршруты ВСУ в Курскую область РФ. По словам представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, российские войска действуют небольшими группами вдоль границы, пытаясь закрепиться на украинской территории. В ответ Силы обороны Украины проводят операцию в пределах Курской области.
В то же время украинские военные достигли успеха в Харьковской области, оттеснив противника к северу от села Западное в Двуречанской громаде Купянского района. Об этом говорится в ночном отчете мониторингового проекта DeepState.
Другие новости:
- "В стиле 1941-1945 годов": Россия готовится к масштабной волне мобилизации
- Бельгия на год отложила поставки в Украину F-16: какова причина
- "Воевать некому": Залужный прямо рассказал о критических потерях ВСУ
Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред