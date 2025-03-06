Россияне пытаются пересечь границу на севере: в ЦПД назвали цель врага

В приграничной зоне Сумской области продолжаются бои / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, Минобороны РФ

Кратко:

Армия РФ пытается штурмовать приграничье Сумщины

Цель врага - перерезать логистические пути, ведущие из Сумщины в Суджу

Врагу сейчас не удается расширять территорию зоны боевых действий

Российские оккупанты продолжают вести бои в приграничье Сумщины. Враг действует штурмовыми группами. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Он отметил, цель российских захватчиков остается прежней - они пытаются дойти до логистических дорог, ведущих из Сумской области в подконтрольную украинским защитникам Суджу Курской области.

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"Этот замысел был известен заранее, и поэтому удается сейчас наносить значительные потери штурмовым группам врага. Бои в зоне границы и приграничья продолжаются", - написал Коваленко.

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире Ми-Украина подтвердил штурмовые действия россиян.

Он отметил, что РФ пытается направить небольшие группы оккупантов к украинской границе для того, чтобы они накапливались и закреплялись.

"Это направление населенного пункта Новенькое. Наши военные активно применяют имеющееся вооружение, чтобы не дать врагу возможности это сделать и продвигаться дальше. Врагу сейчас не удается расширять территорию зоны боевых действий", - рассказал Демченко.

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Что известно о городе Суджа / Инфографика: Главред

Ситуация на Курском направлении - последние новости

В сводке мониторингового проекта DeepState говорится, что ситуация остается напряженной в Курской области России, где враг в течение дня имел успехи на одном из направлений. Аналитики сообщили о том, что ВС РФ удалось отбросить украинских военных возле Куриловки. Между тем в Генштабе ВСУ сообщили, что Курское направление сейчас является одним из самых "горячих" на фронте. За сутки произошло 27 боевых столкновений.

Как писал Главред со ссылкой на генштаб ВСУ, украинские военные совершили успешную атаку на военный объект в Курской области России.

Согласно предварительной информации, удар был нанесен по позициям 28-го стрелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ, расположенных вблизи населенного пункта Троицкое. Этот объект активно использовался оккупантами для планирования атак, в том числе запуска FPV-дронов по украинским позициям. В результате атаки уничтожен ряд огневых позиций, блиндажи и личный состав противника. Ориентировочные потери врага достигают до 30 военнослужащих.

Ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что россияне в Сумской области по линии границы провели штурмы пехотными группировками без тяжелой техники. В DeepState переместили село Новенькое в серую зону.

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Что такое ГПСУ? Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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