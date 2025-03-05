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РФ выбрала новую цель на востоке: офицер ВСУ назвал направление штурма

Алексей Тесля
5 марта 2025, 13:20
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Оккупанты РФ стремятся выйти на рубежи, где они смогут двигаться с помощью техники, говорят в 110-й бригаде.
РФ выбрала новую цель на востоке: офицер ВСУ назвал направление штурма
ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: 71 бригада ДШВ, 56 бригада ВСУ

Главное:

  • РФ стремится выйти к административным границам Донецкой области
  • Под угрозой трасса Донецк-Запорожье

Основными задачами российских оккупационных войск РФ на Новопавловском фронте, в районе села Великая Новоселка, является выход к административным границам Донецкой области, а также к трассе Донецк-Запорожье.

Россияне идут в наступление колоннами и давят к северу от Великой Новоселки, рассказал офицер 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко (Суетолог), передает Суспільне.

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"На данном этапе враг рассматривает больше направление Скудного и Бурлацкого. Они хотят выйти на рубежи, где они смогут двигаться не пешим порядком, группами, а на технике. Общая задача противника - это выйти на рубеж Донецкой области", - уточнил украинский военный.

Он говорит о том, что российская армия постоянно усиливает давление, в частности, бросает подкрепления, в свою очередь ВСУ четко удерживают рубеж и не дают продвигаться врагу.

"Противник постоянно заводит штурмовые подразделения: бригады, мотострелковые полки. Сейчас они завели три мотострелковые бригады и один мотострелковый полк, которые они перебросили на направление Великой Новоселки. Сейчас они активно проводят наступательные действия с этого направления", - отметил офицер 110-й бригады.

По его данным, враг пытается атаковать бронетехникой и давит на позиции ВСУ пехотными группами. При этом логистику Сил обороны, включая мосты и дороги, противник обстреливает управляемыми авиабомбами.

"Они осуществляют наступательные действия колоннами и не имели успеха. Сейчас, ссылаясь что у них маленький ресурс бронетехники, используют пеший порядок. Они используют тактику малыми группами - 5-10 военнослужащих, так называемый "накат". Если десятерым не удается осуществить штурм, в резерве они держат 20 военнослужащих, которые усиливают и закрепляются на тех участках, где у них есть успех. Также постоянно есть поддержка артиллерии и FPV", - добавил Суетолог.

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Ранее сообщалось о том, что ВСУ остановили наступление врага под Константинополем. Продолжается поиск и уничтожение живой силы противника.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ отбили у врага важное село на Покровском направлении. Расстояние от населенного пункта до Днепропетровской области - 4,6 километра.

Напомним, как сообщал Главред, аналитики мониторингового канала DeepState заявили, что российская армия оккупировала поселок в Донецкой области, а также продвинулась в районе двух населенных пунктов, расположенных в Донецкой и Харьковской областях.

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Что известно о 110-й ОМБр?

110-я отдельная механизированная бригада - соединение механизированных войск Сухопутных войск ВСУ. Она входит в состав Корпуса резерва и носит имя Марка Безручко - военачальника УНР. В марте 2022 года подразделения бригады заняли оборону в районе Авдеевки. Бригада успешно отражала атаки российских оккупантов. 16 февраля 2024 года украинские бойцы были вынуждены отойти с позиции "Зенит", а 17 февраля бригада вышла из окруженной Авдеевки. Об этом сообщает Википедия.

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