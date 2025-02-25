'Ситуация может резко измениться': в DeepState назвали новую цель РФ на фронте

Силы обороны смогли перетянуть внимание российских войск и осуществляют меры для заключения логистики российских войск, отмечают аналитики.

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Колаж: Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

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Россияне оккупировали село Запорожье в Донецкой области

РФ сталкивается с логистическими проблемами на Покровском направлении

Оборонительная инициатива в районе Покровска находится на стороне ВСУ

Российские войска продвинулись на Покровском направлении и оккупировали село Запорожье в Донецкой области. Однако общая оборонительная инициатива в этом районе остается за Силами обороны Украины, сообщают аналитики DeepState.

По их данным, наиболее напряженным участком на этом направлении является район Серебряного, где российские войска оказывают давление на позиции ВСУ. После многочисленных штурмов оккупанты полностью захватили село Запорожье и пытаются продвинуться в направлении Преображенка-Троицкое-Горехово. Активные боевые действия продолжаются также в районах Котлино-Удачное, Успеновки, Песчаного и Воздвиженки.

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"В целом, за последние полторы недели активность продвижений противника в районе Покровска снизилась, так же существенно упала численность штурмовых действий. Свою важную роль сыграли восстановления со стороны Сил Обороны, которые смогли перетянуть внимание и ресурсы врага, который пытается восстановить утраченные позиции вместо проведения новых штурмовых действий. Со временем на карте еще появится синяя зона, которая также стала следствием этих событий", - анонсировали в Deepstate.

Аналитики отмечают, что российские войска на Покровском направлении сталкиваются с логистическими и ресурсными проблемами, в частности нехваткой личного состава и техники. Трудности с логистикой затрудняют ротацию войск, эвакуацию раненых (оккупанты почти не забирают тяжелораненых), а также поставки боеприпасов, медикаментов и продовольствия. Все чаще штурмы осуществляются с помощью легковых автомобилей, мотоблоков, а логистическое обеспечение происходит даже с привлечением ослов и лошадей, что уже приобретает системный характер и свидетельствует о ситуации в российской армии.

Несмотря на эти трудности, противник продолжает атаковать небольшими группами, постоянно истощая украинских защитников.

Кроме того, в Deepstate ожидают перегруппировки российских сил после продвижений на других направлениях, что может привести к росту активности у Покровска. Сейчас главные ресурсы враг сосредотачивает в районе Курахово и наращивает давление вблизи Великой Новоселки.

"Значительное влияние на положение дел россиян имеют дроны, которые осуществляют поражение по логистике, по сосредоточению врага, останавливают штурмовые действия и тому подобное. Ситуация может в момент кардинально измениться, но пока все указывает на снижение активности и оборонительная инициатива в районе Покровска находится на стороне Сил Обороны. Кстати, это начало прослеживаться с начала прихода Драпатого в ОСУВ "Хортица", - говорится в сообщении.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Кроме того, российские оккупационные войска усиливают активность в районе Великой Новоселки в Донецкой области.

За последнюю неделю захватчики ежедневно фиксировали продвижение на север от этого населенного пункта. После его захвата российские войска сосредоточились на накоплении ресурсов и перегруппировке, а сейчас возобновили наступательные действия.

Наибольшее давление противник оказывает в направлении Скудного и Бурлацкого. В результате боев оккупанты полностью захватили Новый Комар, значительную часть Новоочереватого и приблизились к Бурлацкому, продвигаясь через посадки.

"На данном направлении главной целью для врага является населенный пункт Комар, через который проходит дорога к Багатиру и в целом логистика к группировке Сил Обороны в районе Андреевки. Дойти туда через Раздольное россиянам пока не удается, хотя они пробуют", - резюмировали в DeepState.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, несмотря на три года полномасштабной войны, Украина все еще имеет реальные шансы на победу. Об этом заявил начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии, генерал-майор Вахур Карус.

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан рассказал, существует ли риск прорыва российских войск на отдельных участках фронта.

По его словам, российские войска завершают наступательную операцию 2024 года, в рамках которой еще летом планировали взять под контроль границы Донецкой и Луганской областей. Однако эти планы затянулись до начала 2025-го, и врагу так и не удалось достичь даже границ Днепропетровской области.

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