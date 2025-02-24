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Резервов осталось на два месяца: Свитан рассказал о неожиданных событиях в апреле

Юлия Закрепа
24 февраля 2025, 15:50обновлено 24 февраля, 16:41
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Роман Свитан сообщил, что россиянам очень помешала операция ВСУ на Курском направлении.
Резервов осталось на два месяца: Свитан рассказал о неожиданных событиях в апреле
Какая ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: 127 отдельная разведывательная бригада, Главред

Главные тезисы Свитана:

  • В конце апреля россияне могут получить новую задачу
  • У России осталось резервов на полтора-два месяца
  • Какова ситуация на фронте в Украине

В интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан рассказал о том, с каким положением дел на поле боя мы подходим к третьей годовщине полномасштабной войны.

Россияне заканчивают наступательную операцию 2024 года, в ходе которой за минувшее лето они планировали выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Однако решение этой задачи затянулось до начала 2025-го, и российским войскам не удалось дойти даже до границы Днепропетровской области.

"На Луганском направлении войска РФ вообще ничего не сделали: как мы контролировали часть Луганской области в районе Белогоровки (это Северское направление), так и контролируем. Поэтому задача россиян не выполнена. При этом все силы и средства, которые были собраны противником для летней кампании 2024 года, уже вошли в боевое столкновение. Дополнительных резервов у России нет. Все оперативно-тактические резервы РФ сейчас вдоль линии фронта выполняют боевые задачи", - пояснил Свитан.

Военный эксперт также отметил, что россиянам очень помешала операция ВСУ на Курском направлении. Ведь из-за нее противнику пришлось отвести в Курскую область до 100 тысяч бойцов, из них уже около 50 тысяч отминусовано "двухсотыми" и "трехсотыми", еще 50 тысяч до сих пор воюют на том направлении.

"100 тысяч - это те войска, которых россиянам не хватило на Покровском направлении, почему они и зависли там", - добавил Свитан.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

"Мы удержали восточный фронт, хотя он мог посыпаться под ударами многочисленной группировки российских войск. Теперь силы противника там в невыгодном для них положении: наши войска, которые удерживали Курахово, не дали россиянам развернуть левый южный фланг для выравнивания фронта по линии Покровск - Великая Новоселка и сейчас разматывают силы противника в этом оперативном вклинении", - пояснил Свитан.

Военный эксперт считает, что резервов, которые уже вошли в боевое соприкосновение, у России осталось на полтора-два месяца. Речь идет о резервах, способных выполнять наступательные операции. До конца апреля россиянам нужно будет завершать наступательные операции и переходить в оборону.

"Причем на некоторых позициях им придется откатываться, поскольку резервов нет даже для того, чтобы остановить боевые действия. Войну можно быстро начать, а вот остановить ее очень сложно", - добавил он.

Свитан сообщил, что до конца апреля перед россиянами будет стоять задача - остановить боевые действия, чтобы ВСУ не пошли в контрнаступление. Поэтому сейчас везде и слышны определенные призывы прекратить огонь именно до этого срока.

"Сейчас ситуация для нас не такая, как бы нам хотелось: сил и средств недостаточно, что не позволяет прямо сейчас начать операции на некоторых позициях. Но, тем не менее, у нас есть резервы - как минимум несколько сотен тысяч правоохранителей, которые могут стать в строй и поддержать пехоту. У нас есть поддержка как минимум Европы. Нам нужна поддержка Америки - нам очень трудно будет обходиться без американской военной помощи. Но, скорее всего, она не будет прекращаться, поскольку уже есть видение процессов закупки вооружений у США для нас Европой", - добавил он.

Для Украины вырисовывается довольно неплохая перспектива: когда россияне выдохнутся, в конце апреля или в начале мая мы сможем начать свою операцию по восстановлению территориальной целостности.

Смотрите видео, в котором полковник запаса Роман Свитан поделился прогнозом относительно дальнейшего хода войны России и Украины:

Война в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что армия РФ начала новые наступления на фронте. Назар Волошин сообщил, что армия России возобновила проведение наступательных действий на ключевых направлениях фронта. Чтобы активизироваться, россияне воспользовались погодными условиями - снегом и туманами.

В ISW раскрыли ситуацию на фронте и заявили, что ВСУ продвинулись под Покровском. Также наблюдается и продвижение на Покровском направлении и российских оккупантов. Геолокационные кадры показывают, что войска РФ недавно также продвинулись в центре села Запорожье.

В ВСУ заявили, что на Покровском направлении тяжелые бои. Российские оккупационные войска на Покровском направлении пытаются развить наступление, используя преимущество в численности личного состава. Виктор Трегубов сообщил, что продолжаются тяжелые бои.

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