Три года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальше

Россия попытается к апрелю остановить войну, а в июне-июле вновь пойдет в наступление, считает полковник запаса Роман Свитан.

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Прекращения огня не будет, война в Украине продлится еще 3-4 года – Свитан / Коллаж: Главред

24-го февраля – третья годовщина начала полномасштабной войны России против Украины. Несмотря на то, что ситуация на поле боя сейчас складывается не в пользу украинской стороны, и войска Российской Федерации пусть медленно, но наступают, Украина выстояла и продолжает сражаться.

О том, на сколько еще может затянуться война, каковы перспективы переговорного процесса о ее завершении, который инициировал Трамп, чем опасна пауза в боевых действиях для нашей страны, а также стоит ли Украине надеяться на справедливый мир, в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

Перед тем, как мы поговорим о прогнозах и попытаемся обрисовать возможные сценарии дальнейшего развития событий в войне, я бы хотела поинтересоваться вашей оценкой текущей ситуации на фронте в целом. С каким положением дел на поле боя мы подходим к третьей годовщине полномасштабной войны?

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Россияне заканчивают наступательную операцию 2024 года, в ходе которой за прошлое лето они планировали выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Однако решение этой задачи затянулось до начала 2025-го, и российским войскам не удалось дойти даже до границы Днепропетровской области. На Луганском направлении войска РФ вообще ничего не сделали: как мы контролировали часть Луганской области в районе Белогоровки (это Северское направление), так и контролируем. Так что задачи россиян не выполнены.

При этом все силы и средства, которые были собраны противником для летней кампании 2024 года, уже вошли в боевое соприкосновение. Дополнительных резервов у России нет. Все оперативно-тактические резервы РФ сейчас вдоль линии фронта выполняют боевые задачи.

К концу апреля войска РФ будут вынождены прекратить наступление и перейти в оборону, считает Свитан / Фото: 71 отдельная егерская бригада десантно-штурмовых войск ВС Украины

Кроме того, россиянам очень помешала наша операция на Курском направлении: из-за нее противнику пришлось отвести в Курскую область до 100 тысяч бойцов, из них уже около 50 тысяч отминусовано "двухсотыми" и "трехсотыми", еще 50 тысяч еще воюют на том направлении. 100 тысяч – это те войска, которых россиянам не хватило на Покровском направлении, почему они и зависли там.

Мы удержали восточный фронт, хотя он мог посыпаться под ударами многочисленной группировки российских войск. Теперь силы противника там в невыгодном для них положении: наши войска, которые удерживали Курахово, не дали россиянам развернуть левый южный фланг для выравнивания фронта по линии Покровск – Великая Новоселка и сейчас разматывают силы противника в этом оперативном вклинении.

Резервов, которые уже вошли в боевое столкновение, у России осталось на полтора-два месяца. Речь идет о резервах, способных выполнять наступательные операции. К концу апреля россиянам нужно будет завершать наступательные операции и переходить в оборону. Причем на некоторых позициях им придется откатываться, так как резервов нет даже для того, чтобы остановить боевые действия. Войну можно быстро начать, а вот остановить ее очень сложно.

К концу апреля перед россиянами будет стоять задача – остановить боевые действия, чтобы мы не пошли в контрнаступление. Почему мы сейчас и слышим некоторые призывы прекратить огонь именно к этому сроку.

На данный момент ситуация для нас не такая, как бы нам хотелось: сил и средство недостаточно, что не позволяет прямо сейчас начать операции на некоторых позициях. Но, тем не менее, у нас есть резервы – как минимум несколько сотен тысяч правоохранителей, которые могут встать в строй и поддержать пехоту. У нас есть поддержка как минимум Европы. Нам нужна поддержка Америки – уж очень тяжело будет обходиться без американской военной помощи. Но, скорее всего, она не будет прекращаться, так как уже есть видение процессов закупки вооружений у США для нас Европой.

Потому для нас вырисовывается довольно неплохая перспектива: когда россияне выдохнутся, в конце апреля или в начале мая мы сможем начать свою операцию по восстановлению территориальной целостности.

Смотрите видео, в котором полковник запаса Роман Свитан поделился прогнозом о дальнейшем ходе войны России и Украины:

Видите ли вы угрозу прорыва российских войск на каких-либо участках фронта?

На данный момент – нет. Угроза прорыва фронта была в прошлом году. Российским войскам удалось прорвать у нас первую и вторую линии обороны и осуществить оперативное вклинение на глубину около 50 км – так противник фактически дошел до Покровска. Однако там его запал исчез, исчерпался.

Так что на данный момент россиянам нечем прорывать фронт. Они должны уйти в оперативную паузу, чтобы можно было спланировать какой-то прорыв на любом участке фронта.

Любые военные операции делятся на этапы: накопления, развертывания, наступления, обороны, опять накопления и т.д. Так вот у россиян сейчас заканчивается наступательный этап, и они должны уйти в этап накопления, то есть в глухую оборону. А для этого лучше всего создать оперативную паузу, которая будет длиться от месяца-полутора до трех-четырех месяцев, чтобы противник мог накопиться и двинуться дальше.

В принципе, все это укладывается в "хотелки" Путина, которые мы сейчас слышим: в апреле остановить боевые действия под видом мирных переговоров, за это время накопить силы и средства, а с июня-июля продолжить наступление и проводить летнюю кампанию 2025 года.

Вот тогда у нас может возникнуть угроза прорыва. Если мы, конечно, пойдем на эти мирные переговоры.

Путин хочет в апреле остановить боевые действия, а в середине лета снова пойти в наступление, отметил Свитан / Фото: kremlin.ru

С чем, на ваш взгляд, у российской армии сейчас наиболее явные проблемы? То, что проблемы есть, это мы видим: заметна нехватка некоторых видов техники – наверное, не просто так российское минобороны "усилило" российскую армию ослами для переброски грузов на фронт. Чем и как Россия будет воевать дальше?

У России есть проблемы оперативные и стратегические.

Оперативные проблемы возникли у россиян из-за того, что большое количество сил и средств они потратили на военную кампанию 2024 года. Однако эти проблемы решаемые. При условии, что мы дадим России возможность восстановиться – говорю об оперативной паузе.

К оперативным проблемам России относятся:

проблемы с личным составом, который заканчивается, а скорость постановки в строй в два раза меньше, чем скорость выхода из боя;

проблемы с техникой, которую россияне не успевают накопить. Но техника накопится, если остановить боевые действия. На данный момент у России действительно дефицит техники, ведь практически всю советскую технику россияне уже поставили в строй, и она почти вся уже уничтожена. Россия воюет с колес. Тем не менее, россияне производят достаточно большое количество техники, и, если остановить боевые действия, они ее накопят для дальнейшего броска. И тогда нам мало не покажется;

по боеприпасам та же самая картина, что и с техникой. У россиян есть недостаток боеприпасов, но он будет восстановлен, если остановить боевые действия.

Подчеркиваю, все это оперативные проблемы, которые Россия может решить, если будет оперативная пауза.

Удары Украины по российской территории станут могильной плитой для России, убежден Свитан / Коллаж: Главред, фото: скріншот

А вот стратегические проблемы Россия уже никогда не сможет решить, если мы будем продолжать боевые действия, особенно уничтожать российскую углеводородную и металлургическую отрасли, а также перекачку нефти и газа. Все это ведет к уничтожению российской экономики. Именно на это сейчас нам нужно делать упор. Ведь санкции Украины, которые сейчас накладывают наши спецслужбы и все рода войск дальними средствами поражения, уже никогда не снимут с России. Эти действия способны привести к полному развалу российской империи. Именно так в свое время развалился Советский Союз под экономическим давлением.

Так что стратегическую проблему России нужно просто поддерживать и усугублять. И мы уже это можем делать. Три года назад мы этого не могли, а сейчас Украина может производить достаточно большое количество беспилотников и ракет, способных уничтожить российские экономические и военные мощности как минимум на европейской части России. Вот эту проблему россияне никогда не решат, и она станет могильной плитой для Российской Федерации.

Вопрос о миротворческой активности Дональда Трампа, потому что так или иначе она будет влиять на ход войны. Если оценивать реальные шаги новой американской администрации – не заявления, которых звучит очень много, а шаги, то куда, на ваш взгляд, в каком направлении, к чему Трамп подталкивает эту войну? В каком ее исходе он заинтересован?

Интересы Трампа тоже разбиты на несколько этапов. Сейчас Трамп озабочен тем, как податься на получение Нобелевской премии мира. Потому Дональд Трамп сейчас будет носиться с миром и будет пытаться стать эдаким "голубем мира", чтобы потом можно было летать по всему свету и гадить всем на головы. Примерно такая задача стоит сейчас перед Трампом, и, пока она будет ее решать, мы только и будем слышать от него: мир, мир, мир. Примерно в таком режиме будут заявления и шаги Трампа.

Как только Трамп поймет, что с Нобелевской премией мира он пролетает (его туда никто и близко не подпустит, особенно после заявлений о геноциде палестинского народа), он перейдет к шагам по поддержке усилий Украины против России. Этот этап начнется ближе к лету или, может быть, к концу лета. Думаю, к лету все точки над "і" будут уже расставлены.

А пока надо дать этому ковбою пробежаться по базару. Пусть побегает, ведь пока из него вся дурь не выйдет, он не успокоится. Не нужно обращать на Трампа особого внимания – "нам своє робить". Наша задача – восстановление суверенитета и территориальной целостности, а также создание силового блока с европейскими силовыми структурами, и это уже происходит.

Кстати, Европа проснулась из-за Трампа, из-за его непредсказуемости и безбашенности техасского ковбоя, который еще не спилил мушку на своем револьвере (лучше бы спилил, а то, не дай Бог, нарвется на такого же ковбоя – больно будет).

Трамп начнет поддерживать Украину ближе к лету, считает Свитан / Фото: ua.depositphotos.com

Действий как таковых Трамп не будет проводить. Сейчас американцы решают вопросы Ближнего Востока. Украинская проблематика идет где-то на втором-третьем, а, может, даже на четвертом плане. Правда, вопросы Ближнего Востока Штаты могут пытаться решать за счет Украины, это уже видно. В частности, Трамп пытается склонить Москву к уступкам по Палестине, Ирану и ближневосточной проблематике, торгуя Украиной и пытаясь продавить "стамбульский договорняк".

Но хочется сказать по этому поводу одно: не впихуй невпихуемое. Не впихнется вопрос Украины в эту проблематику. Если в 2022 году это не удалось сделать, то в 2025-м уж точно не впихнется.

Если, как вы говорите, Трамп пытается "торговать Украиной", то есть ли у нас тут опция "не продаться", а устоять и диктовать свою повестку дня, отстаивать свои собственные интересы? У Украины есть ресурсы для того, чтобы это делать?

Как минимум у Украины нет опции продаться. Ведь посмотрите, Стамбульский меморандум – это сдача наших территорий, суверенитета и неприкосновенности. Посягательство на все это – это статья 110 Уголовного кодекса Украины, где предусмотрено пожизненное заключение с полной конфискацией имущества. Покажите мне этого, извините за выражение, придурка, который захочет неприкосновенность Украины отдать под чьи-то мирные мысли. Ему же сидеть тогда! Где бы он ни был, его найдут наши правоохранители и посадят. Не думаю, что у кого-то возникнет мысль попытаться сделать нечто подобное.

Говорить можно что угодно. Как Трамп говорит, так и мы можем говорить, а толку-то? Погоняли воздух из одного угла в другой, и больше ничего. А вот такие действия точно никто предпринимать не будет.

В 110 статье речь идет только о призывах к некоторым изменениям в нашей неприкосновенности, а в 111-й – о чистой госизмене. Подпись под любым документом, который ограничивает наш суверенитет и заставляет нас утратить территориальную целостность, – это 111 статья, государственная измена.

Потому у нас просто нет возможности пойти на какие-нибудь "стамбульские договоренности", как бы кто там ни проталкивал сдачу наших интересов. А потому нет смысла даже поднимать эту тему. Если вам надо вести 25 тонн асфальта, а у вас всего лишь "Жигули" – не получится, не загрузится это все. Потому нет смысла даже говорить.

У нас есть два внешнеполитических документа, которые уже приняты и подписаны: Будапештский меморандум, где закреплена территориальная целостность Украины, которая гарантируется пятью ядерными державами, а также Резолюция ООН от 23 февраля 2023 года, которую подписала 141 страна, с требованием вывести российские войска с территории Украины. Все, нам больше ничего не надо.

Келлог приезжал в Украину, как он сказал, "послушать наше видение". Зачем слушать? Пусть читает Резолюцию ООН и Будапештский меморандум – там все написано, не надо было даже в Киев ехать. Под этими документами стоят и подписи США, зачем куда-то ездить.

На фоне тревожных ожиданий у нас по поводу того, что Трамп якобы может сдать Украину, республиканец Джо Уилсон зарегистрировал в конгрессе США обновленный законопроект о ленд-лизе для Украины. Как вы считаете, может ли Трамп запустить ленд-лиз для Украины? Если да, то – когда и при каких условиях?

Как говорится, чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. Так вот, если Трамп пытается сдать Украину, то один вопрос – а он что, ее купил, чтобы пытаться сдавать? Это две несоизмеримые величины.

Трампу осталось три с половиной года "скакать на своем жеребце", а, может, и полтора года – ведь через полтора года выборы в Конгресс США, и, если там победит демократическое лобби, то Трампу светит импичмент после его техасских скачек.

Трамп приходит и уходит, мы уже раз его пережили. Мы уже пережили Обаму, Трампа, Байдена – переживем Трампа еще раз. Украина стояла, стоит и стоять будет. А "трампы" приходят и уходят. Потому "слить" Украину у Трампа просто не получится, нет такого механизма.

"Слить" Украину у Трампа просто не получится, нет такого механизма, убежден Свитан / Фото: kremlin.ru

Трамп может помочь Украине, а может ей не помогать, он может мешать Украине – такие возможности у него есть, пока он президент. К тому же даже Трамп, даже президент США ограничен некоторыми законодательными актами самих же Соединенных Штатов Америки. В Америке есть серьезное проукраинское лобби, причем и в демократической, и в республиканской партиях, а конгресс конкретно проукраинский, что бы кто ни говорил – там есть не столько проукраинские центры, сколько антироссийские. Потому Трамп сейчас побегает-побегает, проскачет по базару и быстро вернется на ту дорожную карту, по которой идет вся демократическая общность, в том числе и США.

США сейчас пытаются быть лидерами демократической общности, но у них не очень получается по разным причинам, начиная от сильного давления экономики (ведь это страна, у которой 36 триллионов долларов долга перед ФРС, по большому счету, это страна банкрот). Вот Европа сейчас и выходит на первый план, и это хороший ход. А мы – Европа. Для нас это оптимальный вариант.

Вопрос все-таки был о ленд-лизе. Может ли Трамп запустить ленд-лиз для Украины?

Решение о выделении денег все-таки принимает Конгресс, а Трамп его потом подписывает или не подписывает, то есть может помочь, а может помешать. Вот выделить деньги, если Конгресс их не выделил, Трамп не может – не может достать деньги из бюджета и кому-то их отдать.

Вопрос ленд-лиза для Украины будет решать Конгресс. Если сейчас еще раз Конгресс пропустит этот законопроект, то Трампу придется, его заставят работать по ленд-лизу. Это хороший путь для нас.

К слову, в 2022 году те же республиканцы провели через Конгресс закон о ленд-лизе для Украины, и Байден подписал этот закон. Если он еще раз запустится по полной программе, это будет один из механизмов решения наших проблем. Тем более, за этот ленд-лиз, за все "железо", которое мы получим по ленд-лизу, мы можем заплатить российскими репарациями, все это оговаривается в договорах.

Путину нужно прекращение огня к Пасхе, потому что к апрелю у РФ закончатся практически все силы и средства, отметил Свитан / Фото: Википедия

Bloomberg писал, что Трамп хотел бы достичь прекращения огня к Пасхе. Как вы считаете, насколько вероятны такие сроки?

Это Путин, который себя позиционирует великим и богоизбранным привязывает прекращение огня к Пасхе. Но дело тут не в празднике, а в том, о чем мы говорили в самом начале беседы: к концу апреля у России закончатся практически все силы и средства, которая сейчас используется при наступлении, и россиянам нужна оперативная пауза. "К Пасхе" – это как раз конец апреля, 20-е числа. Так что это запрос Путина, который просто ретранслировал Трамп.

Как Европа будет себя вести в отношении Украины после этой "шоковой терапии" Трампа и его команды, в частности, в Мюнхене? Как Европа будет действовать, осознав, что в случае чего, в принципе, она остается один на один с российской угрозой, но, правда, у нее есть опора в виде украинской армии.

Украинская армия и есть гарантией безопасности Европы на данный момент. Если бы полгода назад спросили, кого поддерживать Байдена или Трампа, я все равно сказал: конечно, Трампа. Потому что байденовские сопли, которые он размазал по Европе на два метра, не позволяли европейцам даже двигаться, они зависали в них, как в киселе. А Трамп пришел и разбудил Европу. Он дал возможность Европе показать себя.

Европа – с полумиллиардным населением, с лучшей в мире экономикой. Какая там Россия, она и рядом не стояла! С технологиями, которые есть в Европе. Европа же может производить все, от подводных лодок до ядерного оружия. Франция и Великобритания производят ядерные заряды. Для Европы Россия – это абсолютно не проблема, если Европа наконец консолидируется и начнет заботиться о собственной обороноспособности, рассчитывая только на себя и на Украину, как на части Европы.

Уже сейчас выкристаллизовались несколько ведущих игроков: Британия, Франция, Германия. И вот эта европейская "святая троица" поведет за собой с нашей помощью. И с Божьей помощью все вопросы мы решим.

Самое интересное, что генератором всего это выступил именно Трамп, без него этого решения не было бы. Поэтому можно лишь поблагодарить американский народ за то, что он наконец сменил Байдена на Трампа.

Еще раз повторюсь, Трамп пробежится по базару и потом вернется в лоно демократических ценностей, заставив стереть все записи, на которых он контактировал с моральным уродом Путиным.

Если резюмировать все то, о чем мы говорили о положении дел на фронте и международной арене, то каким на сегодняшний день является наиболее вероятный сценарий развития ситуации? Война продолжится или будет заморожена? Если продолжится, то на сколько лет, сколько еще годовщин полномасштабного вторжения России в Украину мы можем насчитать?

В ближайшие пару месяцев мы будем слышать стенания об остановке боевых действий к 20 апреля или 9 мая. Стенания ни к чему не приведут – остановки не будет точно.

Потому что, если мы остановим боевые действия, то дадим возможность Путину перезарядиться, а это будет равноценно выстрелу себе в голову, тогда можно сразу ползти на кладбище. Если путинской армии дать хотя бы несколько месяцев на доукомплектование, мы потом ее просто не удержим. Соотношение сил на данный момент не в нашу пользу. Нельзя останавливаться.

Потому остановки боевых действий точно не будет.

Воевать нам – до полного освобождения наших территорий. У нас нет механизма остановиться, кто бы что ни говорил. Любая остановка – это капитуляция. У нас нет механизма капитуляции, а любые призывы к ней уголовно наказуемы (110 и 111 статьи Уголовного кодекса Украины). Не эта власть, так следующая посадит. Потому остановки боевых действий не будет.

Воевать нам – до зачистки Украины от российского присутствия. Такой работы у нас года на три.

По словам Свитана, любая пауза в войне для Украины будет равносильна капитуляции, потому что Россия значительно усилится / Фото: 4 отдельная танковая бригада

Первой задачей будет освобождение Крыма. Дальними средствами поражения, авиацией и ракетами. Освобождать Крым нам надо будет год-полтора. После этого мы перейдем к выполнению второй задачи – два-два с половиной года нужно будет освобождать Донбасс. По-другому не выйдет, только в такой последовательности.

Так что нам еще воевать три-четыре года. Соответственно, надо понимать, как, чем и с кем воевать (кто будет рядом стоять). Для нас это не проблема, мы воюем одиннадцатый год.

А реальная победа и мир наступят только после развала российской империи. Пока она остается в своих границах и правовом поле российской конституции, мира и остановки боевых действий не будет.

Потому перед нами стоит еще одна задача – в течение трех-четырех лет развалить российскую экономику. Развал российской экономики санкциями ВСУ как раз и приведет к развалу российской империи, как это было с СССР.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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