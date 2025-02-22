На Покровском направлении тяжелые бои: в ВСУ раскрыли детали

Оккупанты атаковали позиции Сил обороны на нескольких участках фронта.

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ВСУ отражают российские атаки на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: DeepState, 22-я ОМБр (иллюстративное фото)

Что происходит на Покровском направлении:

Оккупанты пытаются развить наступление

Враг атаковал в районах восьми участков фронта

Российские оккупационные войска на Покровском направлении пытаются развить наступление, используя преимущество в численности личного состава. Идут тяжелые бои.

Как сообщил представитель оперативно-стратегической группировки Хортица Виктор Трегубов, враг атаковал оборонительные позиции украинских войск в районе нескольких населенных пунктов: Водяного-2, Елизаветовки, Котлино, Проминя, Песчаного, Сергеевки, Андреевки и Улаклы.

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"Противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Продолжаются тяжелые бои", - подчеркнул Виктор Трегубов.

Кратко о Покровске / Инфографика: Главред

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Как сообщал Главред, начальник Купянской городской военной администрации 18 февраля заявил, что войска РФ вплотную подошли к Купянску. Враг близко, пытается наступать и применяет беспилотники.

Оккупанты РФ приближаются к Днепропетровской области, пишет The New York Times. Как полагают журналисты, если враг начнет наступательные действия и на Днепропетровщине, это может осложнить переговорную позицию Киева.

Россияне пытаются захватить как можно больше территорий Украины перед возможным начало переговоров, считает эксперт по вопросам национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко. Покровск – не исключение. Враг намерен использовать паузу в войне как передышку, чтобы потом наступать с новыми силами.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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