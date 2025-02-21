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Угроза наступления: войска РФ приближаются к Днепропетровской области

Мария Николишин
21 февраля 2025, 18:23
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Российское наступление уже изменило ландшафт приграничной зоны Днепропетровска.
Угроза наступления: войска РФ приближаются к Днепропетровской области
Наступление РФ на фронте / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Главное:

  • Оккупанты приближаются к Днепропетровской области
  • Это может осложнить позицию Киева в возможных переговорах
  • В последние недели продвижение россиян замедлилось

Несмотря на начатые США переговоры со страной-агрессором Россией, оккупационные войска не останавливаются в Украине и приближаются к Днепропетровской области, одному из крупнейших регионов Украины с большой промышленной базой. Об этом пишет The New York Times.

"Российские войска сейчас находятся менее чем в трех милях от границы региона, и в последние дни они продвигаются вперед. Если российская армия перейдет из восточной Донецкой области в Днепропетровскую, это нанесет большой удар по моральному духу в Украине. Это также может осложнить позицию Киева на территориальных переговорах, которые могут возникнуть", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что российское наступление уже изменило ландшафт приграничной зоны Днепропетровска.

"Теперь траншеи и противотанковые рвы выстроились вдоль дорог, по которым проезжают колонны бронетехники. Гражданское население тоже готовится к бою", - пишет NYT.

Там добавили, что угроза наступления войск России на Днепропетровскую область основывается на шести месяцах их быстрого продвижения в Донецкой области, хотя и в последние недели оно замедлилось.

По словам военного эксперта из Вены Франца Гади, замедление связано с плохой погодой, а также с эффективным использованием Украиной беспилотников.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, в Институте изучения войны заявили, что Силы обороны Украины продвинулись на Покровском направлении, а именно - в центре села Запорожье к юго-западу от Покровска.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что армия страны-агрессора России возобновила проведение наступательных действий на ключевых направлениях фронта. Чтобы активизироваться, россияне воспользовались погодными условиями - снегом и туманами.

Кроме того, аналитики проекта DeepState сообщили, что российские оккупанты активно охотятся на логистику, которая идет из Украины в Курскую область. Захватчики осуществляют огневое поражение "по всему, что движется в ту сторону на Сумщине".

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Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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