Угроза наступления: войска РФ приближаются к Днепропетровской области

Главное:

Несмотря на начатые США переговоры со страной-агрессором Россией, оккупационные войска не останавливаются в Украине и приближаются к Днепропетровской области, одному из крупнейших регионов Украины с большой промышленной базой. Об этом пишет The New York Times.

Также отмечается, что российское наступление уже изменило ландшафт приграничной зоны Днепропетровска.

"Теперь траншеи и противотанковые рвы выстроились вдоль дорог, по которым проезжают колонны бронетехники. Гражданское население тоже готовится к бою", - пишет NYT.

Там добавили, что угроза наступления войск России на Днепропетровскую область основывается на шести месяцах их быстрого продвижения в Донецкой области, хотя и в последние недели оно замедлилось.

По словам военного эксперта из Вены Франца Гади, замедление связано с плохой погодой, а также с эффективным использованием Украиной беспилотников.

Напомним, как сообщал Главред, в Институте изучения войны заявили, что Силы обороны Украины продвинулись на Покровском направлении, а именно - в центре села Запорожье к юго-западу от Покровска.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что армия страны-агрессора России возобновила проведение наступательных действий на ключевых направлениях фронта. Чтобы активизироваться, россияне воспользовались погодными условиями - снегом и туманами.

Кроме того, аналитики проекта DeepState сообщили, что российские оккупанты активно охотятся на логистику, которая идет из Украины в Курскую область. Захватчики осуществляют огневое поражение "по всему, что движется в ту сторону на Сумщине".

