Угроза наступления: войска РФ приближаются к Днепропетровской области

Российское наступление уже изменило ландшафт приграничной зоны Днепропетровска.

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Наступление РФ на фронте / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

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Оккупанты приближаются к Днепропетровской области

Это может осложнить позицию Киева в возможных переговорах

В последние недели продвижение россиян замедлилось

Несмотря на начатые США переговоры со страной-агрессором Россией, оккупационные войска не останавливаются в Украине и приближаются к Днепропетровской области, одному из крупнейших регионов Украины с большой промышленной базой. Об этом пишет The New York Times.

"Российские войска сейчас находятся менее чем в трех милях от границы региона, и в последние дни они продвигаются вперед. Если российская армия перейдет из восточной Донецкой области в Днепропетровскую, это нанесет большой удар по моральному духу в Украине. Это также может осложнить позицию Киева на территориальных переговорах, которые могут возникнуть", - говорится в сообщении. видео дня

Также отмечается, что российское наступление уже изменило ландшафт приграничной зоны Днепропетровска.

"Теперь траншеи и противотанковые рвы выстроились вдоль дорог, по которым проезжают колонны бронетехники. Гражданское население тоже готовится к бою", - пишет NYT.

Там добавили, что угроза наступления войск России на Днепропетровскую область основывается на шести месяцах их быстрого продвижения в Донецкой области, хотя и в последние недели оно замедлилось.

По словам военного эксперта из Вены Франца Гади, замедление связано с плохой погодой, а также с эффективным использованием Украиной беспилотников.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, в Институте изучения войны заявили, что Силы обороны Украины продвинулись на Покровском направлении, а именно - в центре села Запорожье к юго-западу от Покровска.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что армия страны-агрессора России возобновила проведение наступательных действий на ключевых направлениях фронта. Чтобы активизироваться, россияне воспользовались погодными условиями - снегом и туманами.

Кроме того, аналитики проекта DeepState сообщили, что российские оккупанты активно охотятся на логистику, которая идет из Украины в Курскую область. Захватчики осуществляют огневое поражение "по всему, что движется в ту сторону на Сумщине".

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