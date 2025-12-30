Укр
Читать на украинском
Россия готовит массированную атаку на Украину: какие регионы под прицелом

Руслан Иваненко
30 декабря 2025, 16:41обновлено 30 декабря, 17:17
Враг передислоцирует стратегическую авиацию и ракетоносители ближе к границам Украины для возможной атаки.
Россия готовит массированную атаку на Украину: какие регионы под прицелом
Россия готовит массированный ракетный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Россия готовит новый массированный удар по Украине во время новогодних праздников
  • Атака может произойти в ночь с 31 декабря на 1 января или с 1 на 2 января
  • Потенциальные цели - Киев и западные области Украины

Страна-террорист Россия готовится к новому массированному ракетно-дроновому удару по Украине, который может состояться уже в ближайшие дни - в частности в период новогодних праздников. Об этом сообщает мониторинговый канал.

"Россия начала активную подготовку к масштабной атаке на Украину в ночь с 31 декабря на 1 января или с 1 на 2 января и передислоцирует свои самолеты ближе к границам страны", - отмечают аналитики.

Средства для удара

К удару, по предварительным оценкам, могут быть привлечены до 10 самолетов Ту-95МС с аэродромов "Энгельс", "Оленья", "Украинка" и "Белая", а также до четырех Ту-160 с аэродрома "Белая".

Кроме того, возможно использование до девяти истребителей МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", трех ракетоносителей из акваторий Черного и Каспийского морей, а также баллистических и крылатых ракет с северного направления - с территорий Брянской, Курской и Воронежской областей.

Отдельную угрозу, по данным мониторинговых ресурсов, представляет применение ударных беспилотников: враг может использовать до 700 дронов типа Shahed и их аналогов.

Потенциальные цели

На этот раз объектами поражения могут стать цели одновременно в столице и на западе страны. Среди приоритетных целей называют правительственные здания и энергетическую инфраструктуру Киева, а также энергообъекты в Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой и Ровенской областях.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Ракеты которыми Россия наносит удары / Инфографика: Главред

Отмечается, что Россия систематически осуществляла массированные ракетные атаки в новогоднюю ночь в предыдущие годы. Поэтому нынешняя угроза, учитывая риторику руководства государства-агрессора, может стать очередным элементом такой тактики.

РФ изменила тактику массированных обстрелов - эксперт

Военный аналитик Олег Жданов считает, что российская армия изменила тактику ударов по Украине. По его словам, теперь враг сосредотачивается на отдельных районах и наносит туда массовые удары.

Ранее, когда атаки распределялись по всей территории страны, украинские силы могли эффективнее отбиваться. Зато сейчас такая концентрация перегружает систему ПВО, которая не имеет достаточного развития для обеспечения полного уровня безопасности, подчеркнул Жданов.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 30 декабря страна-агрессор Россия атаковала Запорожье. В результате удара пострадали объекты инфраструктуры и жилой сектор. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Кроме того, в Черниговском районе в результате ночного российского обстрела получил повреждения еще один объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает "Черниговоблэнерго".

Напомним, что в ночь на 27 декабря страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В частности, последствия атаки фиксируются в шести районах Киевской области.

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

