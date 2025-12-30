Укр
Россияне атаковали Запорожье: возник масштабный пожар, есть пострадавшая

Мария Николишин
30 декабря 2025, 08:24
Взрывная волна повредила частные дома.
Россияне атаковали Запорожье: возник масштабный пожар, есть пострадавшая
Удар РФ по Запорожью / коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Главное:

  • Враг нанес удар по Запорожью
  • Под атаку попали объекты инфраструктуры и жилой сектор
  • Пострадала одна женщина

В ночь на 30 декабря страна-агрессор Россия атаковала Запорожье. В результате удара пострадали объекты инфраструктуры и жилой сектор. Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Враг нанес удар по Запорожью. Поврежден объект промышленной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

По его словам, взрывная волна повредила частные дома, расположенные вблизи эпицентра удара.

"Предварительно, в результате вражеского удара, повреждены 2 многоэтажных дома и 4 частных. Специалистами проводятся работы по обследованию прилегающих территорий", - отметил начальник ОВА.

Федоров также добавил, что за медицинской помощью обратилась женщина 43-х лет, с предварительным диагнозом осколочное ранение. Медики доставили пострадавшую в больницу.

  • Удар по Запорожью 30 декабря
    Удар по Запорожью 30 декабря фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запорожью 30 декабря
    Удар по Запорожью 30 декабря фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запорожью 30 декабря
    Удар по Запорожью 30 декабря фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Когда Россия может массово атаковать Украину

Военный обозреватель Алексей Гетьман заявил, что российские оккупанты могут нанести ракетно-дроновой удар по Украине на Новый год.

По его мнению, под прицелом врага в очередной раз может оказаться Киев.

"Учитывая ментальность россиян, вполне можно ожидать, что на Новый год они попытаются сделать такое "поздравление", - сказал военный обозреватель.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 27 декабря страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В частности, последствия атаки фиксируются в шести районах Киевской области.

В ночь на 24 декабря российские оккупационные войска атаковали Запорожье, сбросив на город три авиационные бомбы. В результате вражеского обстрела зафиксировано попадание в жилую застройку. Вспыхнули пожары. Два человека получили ранения.

Мониторы также заявляли, что российские оккупанты готовятся к новому массированному ракетному удару по Украине. Он может состояться уже в ближайшие дни.

О персоне: Иван Федоров

Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года

С 2020 - Мелитопольский городской голова.

В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.

В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

