РФ ударила по Запорожью КАБами: вспыхнули пожары, ранены люди

По городу было сброшено как минимум три авиационные бомбы.

РФ сбросила авиабомбы на Запорожье: загорелись дома и автомобили / Коллаж: Главред, фото: Коллаж: Главред, фото: Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Кратко:

В результате ударов вспыхнули пожары, горели гаражи и автомобили

Поврежден жилой дом

Два человека получили ранения — мужчина и женщина

В ночь на 24 декабря российские оккупационные войска атаковали Запорожье, сбросив на город три авиационные бомбы. В результате вражеского обстрела зафиксировано попадание в жилую застройку. Вспыхнули пожары. Два человека получили ранения.

Около 03:40 Воздушные силы ВСУ предупредили жителей региона об опасности. В сообщении военных говорилось о применении управляемых авиационных бомб (КАБов) курсом на Запорожье. В 03:48 начальник Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о взрывах в городе.

Что такое КАБ / Инфографика: Главред

По его словам, по меньшей мере три вражеских удара нанесены по областному центру. Предварительно, поврежден жилой дом.

"В результате атаки есть возгорание гаражей и автомобилей. Предварительно, без пострадавших. Экстренные службы работают. Последствия устанавливаются", - писал Федоров.

Позже Федоров сообщил, что в результате атаки два человека получили ранения.

"Пострадавшие мужчина и женщина получают всю необходимую помощь", – написал глава ОВА.

Обновлено. По состоянию на 07:10 известно уже о трех раненых. Увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье.

К врачам обратились женщины 75 и 35 лет и 46-летний мужчина.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

