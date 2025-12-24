РФ ударила по Запорожью КАБами: вспыхнули пожары, ранены люди

Кратко:
- В результате ударов вспыхнули пожары, горели гаражи и автомобили
- Поврежден жилой дом
- Два человека получили ранения — мужчина и женщина
В ночь на 24 декабря российские оккупационные войска атаковали Запорожье, сбросив на город три авиационные бомбы. В результате вражеского обстрела зафиксировано попадание в жилую застройку. Вспыхнули пожары. Два человека получили ранения.
Около 03:40 Воздушные силы ВСУ предупредили жителей региона об опасности. В сообщении военных говорилось о применении управляемых авиационных бомб (КАБов) курсом на Запорожье. В 03:48 начальник Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о взрывах в городе.
По его словам, по меньшей мере три вражеских удара нанесены по областному центру. Предварительно, поврежден жилой дом.
"В результате атаки есть возгорание гаражей и автомобилей. Предварительно, без пострадавших. Экстренные службы работают. Последствия устанавливаются", - писал Федоров.
Позже Федоров сообщил, что в результате атаки два человека получили ранения.
"Пострадавшие мужчина и женщина получают всю необходимую помощь", – написал глава ОВА.
Смотрите видео - Последствия атаки на Запорожье:
Обновлено. По состоянию на 07:10 известно уже о трех раненых. Увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье.
К врачам обратились женщины 75 и 35 лет и 46-летний мужчина.
Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 23 декабря и утром во вторник Украину атаковалидроны и ракеты.
Местные власти сообщили о последствиях атаки на Киев и другие регионы. Есть "прилеты", жертвы и пострадавшие.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что оккупанты применили по Украине более 600 дронов и десятки ракет. Больше всего пострадали энергообъекты на западе страны.
По данным ВС ВСУ, были зафиксированы попадания ракет и 39 БпЛА на 21 локации, падение обломков — на 8 локациях. Три ракеты "Кинжал" не достигли целей.
С вечера 17 декабря до утра 18 декабря страна-агрессор Россия атаковала Украину ударными дронами. Известно о последствиях вражеского обстрела в пяти областях. На локациях в Николаевской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях зафиксированы пожары, разрушения, а также есть пострадавшие в результате российской атаки.
