Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Циничный удар в канун Рождества": Свириденко рассказала о последствиях атаки РФ

Виталий Кирсанов
23 декабря 2025, 10:38
392
В результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины.
Враг применил более 600 дронов и десятки ракет
Враг применил более 600 дронов и десятки ракет / коллаж: Главред, фото: t.me/svyrydenkoy, ГСЧС

Кратко:

  • Оккупанты применили по Украине более 600 дронов и десятки ракет
  • Из-за атаки РФ вынужденно применяются графики аварийных отключений

В ночь на вторник, 23 декабря, российские войска применили по Украине более 600 дронов и десятки ракет. Больше всего пострадали энергообъекты на западе страны.

Как написала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале, сразу после обстрела все службы были скоординированы для ликвидации последствий сегодняшней атаки.

видео дня

"Это был сознательный, циничный, российский удар в канун Рождества. В то время, когда люди готовятся к празднику, враг пытался оставить украинские семьи без света, тепла и ощущения безопасности", - отметила премьер.

В результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины.

По словам Свириденко, из-за действий врага по всей территории страны вынужденно применяются графики аварийных отключений. Они будут упразднены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

"Областные военные администрации и все соответствующие службы уже работают, чтобы как можно скорее вернуть людям электроснабжение. Для этого привлечены все ресурсы", – сообщила Свириденко.

Ракетный удар по Украине - последние новости

В ночь на 23 декабря Россия массированно атаковала Украину ударными беспилотниками с разных направлений, а под утро - крылатыми ракетами с самолетов стратегической авиации. Под ударом оказались западные области Украины и объекты энергетики.

Минэнерго подтвердило, что целью сегодняшней атаки РФ является энергетическая инфраструктура.

В результате массированного удара по состоянию на утро почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Также есть обесточивание в Винницкой, Черниговской, Житомирской областях и в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

Напомним, 22 декабря украинский эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что российские оккупационные войска накопили около двух тысяч дронов, среди которых примерно 1 400 "Шахедов". Враг может применить это количество ударных дронов в течение двух-трех массированных атак.

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия может нанести массированный удар по Украине в рождественские дни.

Другие новости:

О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине новости Украины новости Украины и мира война России и Украины атака дронов Ракетная атака на Украину Юлия Свириденко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
НДС на электрокары, пенсии по-новому и евро по 51: что меняется для украинцев с 1 января

НДС на электрокары, пенсии по-новому и евро по 51: что меняется для украинцев с 1 января

12:00Аналитика
"Вертолет разорвало в клочья": в Черкасской области разбился Ми-24, погиб Герой Украины

"Вертолет разорвало в клочья": в Черкасской области разбился Ми-24, погиб Герой Украины

11:51Украина
РФ нанесла массированный удар по энергетике: почти вся Ровенщина без света, ситуация сложная

РФ нанесла массированный удар по энергетике: почти вся Ровенщина без света, ситуация сложная

10:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

Где именно нужно убрать в день перед Святвечером: строгие приметы 23 декабря

Где именно нужно убрать в день перед Святвечером: строгие приметы 23 декабря

Доллар перед Рождеством "летит" в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

Доллар перед Рождеством "летит" в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

Отключение света в Украине — графики на 23 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 23 декабря (обновляется)

Последние новости

12:13

"Узнал ночью": молчун Леонтьев испытал тяжелую утрату

12:12

"Променял футбол на женщину": возлюбленный Квитковой попал в громкий скандал

12:00

НДС на электрокары, пенсии по-новому и евро по 51: что меняется для украинцев с 1 января

11:51

"Вертолет разорвало в клочья": в Черкасской области разбился Ми-24, погиб Герой Украины

11:47

Как вывести старые пятна на кухонных полотенцах: простые и рабочие методы

Когда ждать завершения войны в Украине: важный прогноз на 2026 годКогда ждать завершения войны в Украине: важный прогноз на 2026 год
11:45

Что имеет самый ужасный запах в мире: ученые назвали неожиданных претендентовВидео

11:39

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 декабря (обновляется)

11:24

Какой 24 декабря церковный праздник: что можно и нельзя делать в этот день

11:10

"Тур по врачам": Астафьева сделала заявление на фоне слухов о тяжелом диагнозе

Реклама
10:59

Китайский гороскоп на завтра 24 декабря: Лошадям - обиды, Свиньям - беспокойство

10:50

РФ нанесла массированный удар по энергетике: почти вся Ровенщина без света, ситуация сложная

10:38

"Циничный удар в канун Рождества": Свириденко рассказала о последствиях атаки РФ

10:36

Лучше обойти: почему нельзя переступать через человека

10:29

"Есть потери": Зеленский сообщил о трагических последствиях ночной атаки РоссииФото

10:24

"Это про политику": Пугачева громко высказалась новой песнейВидео

10:13

Во время "прямой линии" с Путиным на российском ТВ показали двойника - ЦПД

10:09

Что нужно сделать с монетой на Рождество: мольфар поделился действенным ритуаломВидео

10:07

Звезды, умершие в 2025 году: с кем прощались украинцы

09:57

Екатерина Рыженкова досье

09:46

Астрологи назвали вещи, которые не следует хранить в кошельке

Реклама
09:35

Известная актриса поставила на место Ксению Мишину - детали

09:31

Отключение света в Украине — графики на 23 декабря (обновляется)

09:20

Путин ведет Россию к финансовому краху и дефолту - The Washington Post

09:19

Поиск путей завершения войны зашел в тупикмнение

09:18

РФ атаковала Киев и другие области Украины, есть жертвы и раненые: все последствияФото

09:03

Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:15

Доклады генералов убеждают Путина, что он скоро выиграет войну – FT

07:55

Иглесиас и Курникова стали родителями в четвертый раз и показали фото

07:50

РФ бьет по энергетике, в Украине введены экстренные отключения света: детали

07:34

Дроны атаковали Буденновск в РФ: на заводе "Ставролен" - мощный пожарВидео

06:33

Украину атакуют дроны и ракеты, "красная" почти вся страна: где угроза "прилетов"

06:10

Как Россия затягивает переговоры, а Трампу нечем отвечатьмнение

06:00

Больше, чем просто десерт: настоящий шедевр на новогодний столВидео

05:55

"Поставил перед фактом": Фединчик раскрыл переломный момент отношений с Денисенко

05:14

Как понять, что собака устала от гостей: сигналы, которые нельзя игнорировать

04:24

Как снять гель-лак в домашних условиях: проверенный метод

04:00

Можно ли пробурить Землю насквозь: ученые поразили неожиданным ответом

03:36

Для здоровья кишечника: ученые назвали напиток, который стоит пить ежедневно

03:05

Салат-сенсация из трех ингредиентов: на Новый год исчезнет со стола за минуту

02:49

РФ подняла "ТУшки" и вывела носители "Калибров" в море: когда ожидать пукс ракет

Реклама
02:10

Зачем нужно насыпать соду на матрас: хитрый трюк от хозяек

02:09

Не только логистика: почему Кремль на самом деле так рвется захватить Купянск

01:30

Горе в семье Джорджа Клуни: актер прокомментировал ужасную потерю

01:12

Изменения в мобилизации: МОУ готовит обновление медицинских требований, что известно

22 декабря, понедельник
23:44

Как вырастить "долларовое дерево" из листка: домашний метод, который работаетВидео

23:28

Американцы воевали против РФ: на фронте погибли двое добровольцев из США

22:27

"Я выпала": KOLA впервые рассказала о своем партнере на "Танцах со звездами"

22:22

Дедушкина гордость: Ахтем Сеитаблаев показал редкое фото с дочерью и внучкой

22:16

Не Будапешт и не Минск: Зеленский очертил главные гарантии безопасности Украины

22:15

Популярный банк закрывает все счета украинцев: последний срок снятия денег

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять