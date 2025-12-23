"Циничный удар в канун Рождества": Свириденко рассказала о последствиях атаки РФ

В результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины.

Враг применил более 600 дронов и десятки ракет / коллаж: Главред, фото: t.me/svyrydenkoy, ГСЧС

Кратко:

Оккупанты применили по Украине более 600 дронов и десятки ракет

Из-за атаки РФ вынужденно применяются графики аварийных отключений

В ночь на вторник, 23 декабря, российские войска применили по Украине более 600 дронов и десятки ракет. Больше всего пострадали энергообъекты на западе страны.

Как написала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале, сразу после обстрела все службы были скоординированы для ликвидации последствий сегодняшней атаки.

"Это был сознательный, циничный, российский удар в канун Рождества. В то время, когда люди готовятся к празднику, враг пытался оставить украинские семьи без света, тепла и ощущения безопасности", - отметила премьер.

В результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины.

По словам Свириденко, из-за действий врага по всей территории страны вынужденно применяются графики аварийных отключений. Они будут упразднены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

"Областные военные администрации и все соответствующие службы уже работают, чтобы как можно скорее вернуть людям электроснабжение. Для этого привлечены все ресурсы", – сообщила Свириденко.

Ракетный удар по Украине - последние новости

В ночь на 23 декабря Россия массированно атаковала Украину ударными беспилотниками с разных направлений, а под утро - крылатыми ракетами с самолетов стратегической авиации. Под ударом оказались западные области Украины и объекты энергетики.

Минэнерго подтвердило, что целью сегодняшней атаки РФ является энергетическая инфраструктура.

В результате массированного удара по состоянию на утро почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Также есть обесточивание в Винницкой, Черниговской, Житомирской областях и в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

Напомним, 22 декабря украинский эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что российские оккупационные войска накопили около двух тысяч дронов, среди которых примерно 1 400 "Шахедов". Враг может применить это количество ударных дронов в течение двух-трех массированных атак.

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия может нанести массированный удар по Украине в рождественские дни.

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

