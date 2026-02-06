Укр
Сокрушительный удар по России: в ЕС представили 20-й пакет санкций, детали

Мария Николишин
6 февраля 2026, 17:41
186
Еврокомиссия предлагает усилить давление на финансовый сектор России.
Новый пакет санкций против РФ / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Подготовлен 20-й пакет санкций ЕС против РФ
  • Его могут одобрить накануне 4-й годовщины вторжения в Украину
  • Санкции должны, в частности, подорвать нефтяные доходы Москвы

Еврокомиссия подготовила 20-й пакет санкций против страны-агрессора России. Его могут одобрить к четвертой годовщине полномасштабного вторжения в Украину. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Известно, что новые ограничения должны еще сильнее подорвать нефтяные доходы Москвы. Меры, предложенные Еврокомиссией, включают:

  • полный запрет на морские услуги для российской сырой нефти (в координации с G7);
  • санкции против еще 43 судов "теневого флота" (общее количество в списке составит 640);
  • запрет на обслуживание СПГ-танкеров и ледоколов, который бьет по газовым экспортным проектам РФ.

"Фискальные доходы России от нефти и газа в 2025 году сократились на 24% по сравнению с предыдущим годом — это самый низкий уровень с 2020 года, что расширило дефицит бюджета. Доходы от нефти и газа в январе будут самыми низкими с начала войны", — говорится в заявлении.

Также Еврокомиссия предлагает усилить давление на финансовый сектор, который фон дер Ляйен назвала "слабым местом" России. В частности, в санкционный список войдут 20 региональных банков РФ.

Кроме того, планируются меры против криптовалютных компаний и платформ, помогающих обходить санкции. Под санкции должны попасть и банки третьих стран, способствующие незаконной торговле.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что новый пакет также включает экспортные ограничения на товары (от тракторов до услуг кибербезопасности) на сумму более 360 млн евро и импортные запреты на металлы и минералы на 570 млн евро.

"Я призываю государства-члены оперативно одобрить эти новые санкции. Это станет мощным сигналом накануне мрачной 4-й годовщины этой войны: наша приверженность свободной и суверенной Украине непоколебима", - подытожила президент Еврокомиссии.

Возможность снятия санкций с РФ

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что после окончания войны в Украине США намерены идти на последовательное снятие американских санкций против России.

"Мы не видим снятия санкций в этом соглашении между Украиной и Америкой, но мы понимаем, что Америка будет идти после окончания войны на последовательное снятие санкций. И здесь вопрос уже - насколько сильными могут быть европейцы", - отметил он.

Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

Санкции против РФ - что известно

Как сообщал Главред, министр финансов США Скотт Бессент говорил, что Вашингтон рассмотрит возможность усиления санкций против России. Введение дальнейших ограничений будет зависеть от хода мирных переговоров по завершению войны в Украине.

Ранее говорилось, что Европейский Союз рассматривает возможность запрета импорта российской меди и металлов платиновой группы в рамках нового пакета санкций против Москвы из-за войны в Украине.

О персоне: Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен — немецкий политический деятель, член Христианско-демократического союза, министр обороны Германии в 2013—2019 годах; с 1 декабря 2019 года — президент Европейской комиссии. По представлению Европейского совета фон дер Ляйен была избрана на пост президента Европейской комиссии Европейским парламентом 16 июля 2019 года, пишет Википедия.

санкции Урсула фон дер Ляйен санкции против России санкции Евросоюза
17:41Мир
18:50

15:52

