"РФ не прилагает усилий для мира": ЕС готовит срочное ответное решение

Что сказала Каллас:
- Россия не показывает готовность к миру
- ЕС в ответ на террор Украины готовит пакетпомощи
- Против России будет объявлен 20-й пакет санкций
Страна-агрессор Россия не делает даже символических шагов к миру. Об этом заявила верховная представительница ЕС Кая Каллас. Соответствующий пост она опубликовала в соцсети X.
Об этом, в частности, свидетельствует недавний удар по пассажирскому поезду и постоянные атаки на энергетику и гражданские объекты Украины. Поэтому Европейский Союз готовит ответ России.
Какое решение готовится принять ЕС
По словам Каллас, Евросоюз запускает крупнейший в истории зимний пакет помощи Украине. Он предусматривает передачу аварийного оборудования, дополнительных генераторов, а также выделение 50 миллионов евро новой энергетической поддержки.
Также ЕС хочет усилить давление на Россию, путем внесения страны в черный список из-за рисков отмывания денег. Также готовится кредит на 90 миллиардов евро, 20-й пакет санкций и рассматривается запрет въезда бывшим российским боевикам в Шенген.
"Россия начала эту войну, и Россия должна за это отвечать", - подчеркнула Каллас.
Когда Россия может прекратить атаковать энергетику Украины - мнение эксперта
Главред писал, что, по словам исполнительного директора Института трансформации Северной Евразии Владимира Горбача, скорее всего, до конца зимы Россия не остановится в своих разрушительных усилиях, потому что считает, что сможет сломить украинское сопротивление.
Только тогда, когда россияне убедятся, что у них это не получилось, они начнут искать какой-то другой выход, по-новому оценивать свои ресурсы и собственные перспективы. В том числе исходя из дефицита имеющихся у них материальных ресурсов, в частности бензина, солярки или даже электроэнергии.
Помощь ЕС Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что коалиция из 11 стран Европейского Союза предложила ослабить правила, чтобы Украина могла использовать заем в размере 90 миллиардов евро для закупки британского вооружения, в частности ракет Storm Shadow.
Накануне также Совет Евросоюза утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного и трубопроводного газа в ЕС. Регламент приняли все 27 стран-членов.
Ранее сообщалось, что согласно "плану процветания", в следующие 10 лет ЕС, США и международные финансовые учреждения – в том числе МВФ и Всемирный банк – инвестируют в Украину $500 млрд государственного и частного капитала.
О персоне: Кая Каллас
Кая Каллас — эстонская и европейская политическая деятельница, бывший премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 по 22 июля 2024 года. С 1 декабря 2024 года — Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, пишет Википедия.
