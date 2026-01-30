Укр
"РФ не прилагает усилий для мира": ЕС готовит срочное ответное решение

Анна Косик
30 января 2026, 09:10
По словам дипломата ЕС, энергетика стала новой линией фронта в Украине.
Кая Каллас, Владимир Путин
Россия получит ответ от ЕС из-за постоянных атак на Украину / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, European Union

Что сказала Каллас:

  • Россия не показывает готовность к миру
  • ЕС в ответ на террор Украины готовит пакетпомощи
  • Против России будет объявлен 20-й пакет санкций

Страна-агрессор Россия не делает даже символических шагов к миру. Об этом заявила верховная представительница ЕС Кая Каллас. Соответствующий пост она опубликовала в соцсети X.

Об этом, в частности, свидетельствует недавний удар по пассажирскому поезду и постоянные атаки на энергетику и гражданские объекты Украины. Поэтому Европейский Союз готовит ответ России.

Какое решение готовится принять ЕС

По словам Каллас, Евросоюз запускает крупнейший в истории зимний пакет помощи Украине. Он предусматривает передачу аварийного оборудования, дополнительных генераторов, а также выделение 50 миллионов евро новой энергетической поддержки.

Также ЕС хочет усилить давление на Россию, путем внесения страны в черный список из-за рисков отмывания денег. Также готовится кредит на 90 миллиардов евро, 20-й пакет санкций и рассматривается запрет въезда бывшим российским боевикам в Шенген.

"Россия начала эту войну, и Россия должна за это отвечать", - подчеркнула Каллас.

Когда Россия может прекратить атаковать энергетику Украины - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам исполнительного директора Института трансформации Северной Евразии Владимира Горбача, скорее всего, до конца зимы Россия не остановится в своих разрушительных усилиях, потому что считает, что сможет сломить украинское сопротивление.

Только тогда, когда россияне убедятся, что у них это не получилось, они начнут искать какой-то другой выход, по-новому оценивать свои ресурсы и собственные перспективы. В том числе исходя из дефицита имеющихся у них материальных ресурсов, в частности бензина, солярки или даже электроэнергии.

Помощь ЕС Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что коалиция из 11 стран Европейского Союза предложила ослабить правила, чтобы Украина могла использовать заем в размере 90 миллиардов евро для закупки британского вооружения, в частности ракет Storm Shadow.

Накануне также Совет Евросоюза утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного и трубопроводного газа в ЕС. Регламент приняли все 27 стран-членов.

Ранее сообщалось, что согласно "плану процветания", в следующие 10 лет ЕС, США и международные финансовые учреждения – в том числе МВФ и Всемирный банк – инвестируют в Украину $500 млрд государственного и частного капитала.

О персоне: Кая Каллас

Кая Каллас — эстонская и европейская политическая деятельница, бывший премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 по 22 июля 2024 года. С 1 декабря 2024 года — Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, пишет Википедия.

Евросоюз война в Украине санкции против России мирное урегулирование санкции Евросоюза
