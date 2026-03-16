Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: новая дата

Праздник отмечают на 50-й день после Пасхи и считают одним из самых важных в христианской традиции.

Троица 2026 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Один из главных христианских праздников — Троица, которую также называют Пятидесятницей или Зелёными праздниками, ежегодно меняет дату. Это связано с тем, что она напрямую зависит от Пасхи.

Мы расскажем, когда Троица 2026 в Украине, почему меняется дата и какие традиции связаны с этим днем.

​Когда будет Троица 2026 в Украине

В 2026 году Троица в Украине будет отмечаться 31 мая, в воскресенье. Дата определяется по церковному календарю: праздник наступает на 50-й день после Пасхи. В 2026 году Пасха выпадает на 12 апреля, поэтому Зеленые праздники приходятся на конец мая.

Следующий день после праздника — День Святого Духа, который отмечают 1 июня.

Обычно Троица выпадает на июнь, поэтому в 2026 году она считается довольно ранней.

Что означает праздник Троицы

Праздник Троицы посвящен событию сошествия Святого Духа на апостолов, описанному в книге "Деяния апостолов". Именно после этого апостолы начали проповедовать христианство по всему миру.

В церковной традиции этот день называют "днем рождения христианской церкви", поскольку именно тогда ученики Христа получили духовную силу для проповеди.

Традиции Зеленых праздников в Украине

В Украине праздник Троицы имеет множество народных традиций, поэтому его часто называют Зеленые праздники.

Среди самых распространенных обычаев:

украшение домов и храмов зелеными ветками, травами и цветами;

освящение растений в церкви;

посещение кладбищ и поминовение умерших родственников;

семейные обеды и встречи.

Считается, что зелень в доме символизирует жизнь, обновление и благословение.

Будет ли выходной на Троицу

Традиционно Троица считается государственным праздником, а следующий день после нее — дополнительным выходным. Однако во время военного положения в Украине дополнительные выходные могут не применяться.

