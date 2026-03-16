Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: новая дата

Один из главных христианских праздников — Троица, которую также называют Пятидесятницей или Зелёными праздниками, ежегодно меняет дату. Это связано с тем, что она напрямую зависит от Пасхи.
Мы расскажем, когда Троица 2026 в Украине, почему меняется дата и какие традиции связаны с этим днем.
Когда будет Троица 2026 в Украине
В 2026 году Троица в Украине будет отмечаться 31 мая, в воскресенье. Дата определяется по церковному календарю: праздник наступает на 50-й день после Пасхи. В 2026 году Пасха выпадает на 12 апреля, поэтому Зеленые праздники приходятся на конец мая.
Следующий день после праздника — День Святого Духа, который отмечают 1 июня.
Обычно Троица выпадает на июнь, поэтому в 2026 году она считается довольно ранней.
Что означает праздник Троицы
Праздник Троицы посвящен событию сошествия Святого Духа на апостолов, описанному в книге "Деяния апостолов". Именно после этого апостолы начали проповедовать христианство по всему миру.
В церковной традиции этот день называют "днем рождения христианской церкви", поскольку именно тогда ученики Христа получили духовную силу для проповеди.
Традиции Зеленых праздников в Украине
В Украине праздник Троицы имеет множество народных традиций, поэтому его часто называют Зеленые праздники.
Среди самых распространенных обычаев:
- украшение домов и храмов зелеными ветками, травами и цветами;
- освящение растений в церкви;
- посещение кладбищ и поминовение умерших родственников;
- семейные обеды и встречи.
Считается, что зелень в доме символизирует жизнь, обновление и благословение.
Будет ли выходной на Троицу
Традиционно Троица считается государственным праздником, а следующий день после нее — дополнительным выходным. Однако во время военного положения в Украине дополнительные выходные могут не применяться.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
