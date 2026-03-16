Что означает древнее украинское слово "сіни" и откуда оно произошло

Если ваше детство прошло в деревне, даже на летних каникулах, то это слово вам, возможно, давно знакомо.

Какую часть дома в Украине называют "прихожей"

Каково происхождение слова "сіни"

Несмотря на обилие заимствований в современной лексике, украинский язык сохраняет немало собственных названий для частей жилища. Некоторые из них постепенно исчезают из повседневного употребления, хотя когда-то были неотъемлемой частью быта. Одно из таких слов — "сіни", значение которого может подсказать словарь "Горох".

Что означает слово "сіни"

В традиционном украинском доме прихожая была переходным помещением между улицей и жилой частью. Словарь украинского языка в 20 томах определяет ее как пространство между входом и комнатами — фактически то, что сегодня назвали бы коридором.

Большой толковый словарь добавляет, что это передняя часть дома или холодное помещение, которое соединяло дом с крыльцом или делило его на две половины.

Для чего служили прихожие

В народной архитектуре они выполняли сразу несколько важных функций:

защищали жилище от холода и ветра;

были местом для хранения хозяйственных вещей;

в некоторых домах в прихожей даже строили печь;

отсюда часто был вход в кладовую или на чердак.

Недаром этнографы называли прихожую "сердцем входа в дом".

Происхождение слова

Лингвисты выводят слово "синь" от праславянских форм sěnь / sěni, которые означали навес перед жилищем. Родственные слова до сих пор существуют в польском (sień), чешском (síň) и словацком (sieň) языках. Это свидетельствует о том, что понятие "синь" было общим для древних славян.

Важная деталь: слово употребляется только во множественном числе — это типичное pluralia tantum, как "двери" или "штаны". Ударение падает на первый слог: сІни.

Варианты и диалектные формы

В деревнях слово не исчезло и до сих пор активно используется в речи. Существуют также производные варианты:

сінки;

засінок;

передсінок;

присинок;

присинки;

прихожая;

присенище.

Для многих, кто вырос в деревне или проводил там каникулы, эти названия звучат очень знакомо.

Почему стоит вернуть слово в обиход

Хотя в городах преобладает слово "коридор" — латинского происхождения, — в квартирах тоже есть помещение, которое выполняет функции прихожей. Поэтому языковеды призывают не забывать исконно украинские названия, ведь они сохраняют культурную память и ощущение преемственности.

Как отмечал украинский лингвист и исследователь культуры Иван Огиенко, названия частей традиционного жилища — это живые фрагменты древней культуры, которые стоит беречь.

Об источнике: Толковый словарь Толковый словарь — это вид словаря, в котором приводятся слова языка с объяснением их значения, грамматических свойств и возможных оттенков употребления. Основная цель толкового словаря — помочь пользователю понять значение слова и правильно применять его в речи.

