Что означает древнее украинское слово "сіни" и откуда оно произошло

Несмотря на обилие заимствований в современной лексике, украинский язык сохраняет немало собственных названий для частей жилища. Некоторые из них постепенно исчезают из повседневного употребления, хотя когда-то были неотъемлемой частью быта. Одно из таких слов — "сіни", значение которого может подсказать словарь "Горох".
Что означает слово "сіни"
В традиционном украинском доме прихожая была переходным помещением между улицей и жилой частью. Словарь украинского языка в 20 томах определяет ее как пространство между входом и комнатами — фактически то, что сегодня назвали бы коридором.
Большой толковый словарь добавляет, что это передняя часть дома или холодное помещение, которое соединяло дом с крыльцом или делило его на две половины.
Для чего служили прихожие
В народной архитектуре они выполняли сразу несколько важных функций:
- защищали жилище от холода и ветра;
- были местом для хранения хозяйственных вещей;
- в некоторых домах в прихожей даже строили печь;
- отсюда часто был вход в кладовую или на чердак.
Недаром этнографы называли прихожую "сердцем входа в дом".
Происхождение слова
Лингвисты выводят слово "синь" от праславянских форм sěnь / sěni, которые означали навес перед жилищем. Родственные слова до сих пор существуют в польском (sień), чешском (síň) и словацком (sieň) языках. Это свидетельствует о том, что понятие "синь" было общим для древних славян.
Важная деталь: слово употребляется только во множественном числе — это типичное pluralia tantum, как "двери" или "штаны". Ударение падает на первый слог: сІни.
Варианты и диалектные формы
В деревнях слово не исчезло и до сих пор активно используется в речи. Существуют также производные варианты:
- сінки;
- засінок;
- передсінок;
- присинок;
- присинки;
- прихожая;
- присенище.
Для многих, кто вырос в деревне или проводил там каникулы, эти названия звучат очень знакомо.
Почему стоит вернуть слово в обиход
Хотя в городах преобладает слово "коридор" — латинского происхождения, — в квартирах тоже есть помещение, которое выполняет функции прихожей. Поэтому языковеды призывают не забывать исконно украинские названия, ведь они сохраняют культурную память и ощущение преемственности.
Как отмечал украинский лингвист и исследователь культуры Иван Огиенко, названия частей традиционного жилища — это живые фрагменты древней культуры, которые стоит беречь.
Об источнике: Толковый словарь
Толковый словарь — это вид словаря, в котором приводятся слова языка с объяснением их значения, грамматических свойств и возможных оттенков употребления. Основная цель толкового словаря — помочь пользователю понять значение слова и правильно применять его в речи.
