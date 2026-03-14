Как сказать 'жизнь бьет ключом' на украинском языке - пять правильных вариантов

Фраза "жизнь бьет ключом" в русском языке означает бурную жизнедеятельность, которую в украинском языке можно передать различными вариантами.

https://glavred.info/culture/kak-skazat-zhizn-bet-klyuchom-na-ukrainskom-yazyke-pyat-pravilnyh-variantov-10748795.html Ссылка скопирована

Как сказать "жизнь бьет ключом" на украинском языке

Вы узнаете:

Что означает фраза "жизнь бьет ключом"

Какие варианты украинских эквивалентов существуют

Как выбрать правильный вариант

В украинском языке существует множество колоритных способов описать состояние человека, который полон энергии, постоянно находится в движении или просто проживает свою жизнь ярко и насыщенно. Несмотря на то, что фраза "жизнь бьет ключом" прочно укоренилась в повседневном общении, она является типичной калькой, которой стоит избегать для сохранения чистоты речи.

Прежде чем подобрать синоним, стоит понять смысл выражения. Фразеологизм "жизнь бьет ключом" употребляется для характеристики бурной жизненной деятельности, высокого темпа событий или для подчеркивания чьей-то неиссякаемой жизненной силы и энергии.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости.

О том, какими выражениями лучше заменить этот русский фразеологизм, рассказала актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем блоге в TikTok. Украинский язык предлагает широкую палитру вариантов - от сдержанно-нейтральных до эмоционально насыщенных, что позволяет выбрать фразу под любой контекст:

життя вирує;

життя буяє;

життя клекоче / клекотить;

життя б’є через край;

життя б’є живою цівкою.

Смотрите видео о том, как сказать "жизнь бьет ключом" на украинском языке:

Вместо того, чтобы использовать заимствованные конструкции, стоит попробовать почувствовать настроение момента. Если нужно описать насыщенный рабочий день в городе, прекрасно подойдет выражение "жизнь бурлит". Если нужно подчеркнуть чей-то безудержный энтузиазм, можно сказать, что у этого человека "жизнь бьет через край".

О личности: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред