Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Как сказать "жизнь бьет ключом" на украинском языке - пять правильных вариантов

Руслана Заклинская
14 марта 2026, 02:36
Фраза "жизнь бьет ключом" в русском языке означает бурную жизнедеятельность, которую в украинском языке можно передать различными вариантами.
Как сказать "жизнь бьет ключом" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Что означает фраза "жизнь бьет ключом"
  • Какие варианты украинских эквивалентов существуют
  • Как выбрать правильный вариант

В украинском языке существует множество колоритных способов описать состояние человека, который полон энергии, постоянно находится в движении или просто проживает свою жизнь ярко и насыщенно. Несмотря на то, что фраза "жизнь бьет ключом" прочно укоренилась в повседневном общении, она является типичной калькой, которой стоит избегать для сохранения чистоты речи.

Если вы интересуетесь украинским языком, прочтите материал: Слово "представляти" употребляют неправильно - как сказать по-украински.

видео дня

Прежде чем подобрать синоним, стоит понять смысл выражения. Фразеологизм "жизнь бьет ключом" употребляется для характеристики бурной жизненной деятельности, высокого темпа событий или для подчеркивания чьей-то неиссякаемой жизненной силы и энергии.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости.

О том, какими выражениями лучше заменить этот русский фразеологизм, рассказала актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем блоге в TikTok. Украинский язык предлагает широкую палитру вариантов - от сдержанно-нейтральных до эмоционально насыщенных, что позволяет выбрать фразу под любой контекст:

  • життя вирує;
  • життя буяє;
  • життя клекоче / клекотить;
  • життя б’є через край;
  • життя б’є живою цівкою.

Смотрите видео о том, как сказать "жизнь бьет ключом" на украинском языке:

Вместо того, чтобы использовать заимствованные конструкции, стоит попробовать почувствовать настроение момента. Если нужно описать насыщенный рабочий день в городе, прекрасно подойдет выражение "жизнь бурлит". Если нужно подчеркнуть чей-то безудержный энтузиазм, можно сказать, что у этого человека "жизнь бьет через край".

Как сообщал Главред, многие люди испытывают неприятное сдавливание в горле во время сильных эмоций. Часто его называют "комок в горле", однако это некорректно.

Также выражение "маменькин сынок" является русизмом. Украинский язык имеет собственные эквиваленты, объяснила актриса дубляжа Виктория Хмельницкая.

Кроме того, выражение "идти навстречу" стоит использовать только в буквальном смысле, а для переносного значения лучше говорить: способствовать, помочь, пойти на уступки.

Читайте также:

О личности: Виктория Хмельницкая

Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык русский язык Хмельницкая культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп хочет вновь торговать с Россией, - Вэнс

Трамп хочет вновь торговать с Россией, - Вэнс

00:27Политика
США отправили на Ближний Восток тысячи дронов с ИИ, разработанных в Украине

США отправили на Ближний Восток тысячи дронов с ИИ, разработанных в Украине

22:27Мир
"Там Санта-Барбара": громкое заявление Зеленского о трехсторонних переговорах

"Там Санта-Барбара": громкое заявление Зеленского о трехсторонних переговорах

22:10Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Россия официально "перерисовала" границы Украины: какой город отдали Кремлю

Россия официально "перерисовала" границы Украины: какой город отдали Кремлю

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с лисой за 23 секунды

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с лисой за 23 секунды

Денежная удача в пятницу 13-го: каким знакам зодиака действительно повезет

Денежная удача в пятницу 13-го: каким знакам зодиака действительно повезет

Гороскоп Таро на завтра 14 марта: Тельцам - выбирать мир, Раку - сложная карта

Гороскоп Таро на завтра 14 марта: Тельцам - выбирать мир, Раку - сложная карта

Так выглядела "роскошь" в СССР: за какими вещами охотились советские люди

Так выглядела "роскошь" в СССР: за какими вещами охотились советские люди

Последние новости

03:33

Как покрасить спальню по гороскопу: идеальные цвета для каждого знака

03:05

Сутки "растягиваются": раскрыта пугающая правда о научной аномалии

02:36

Как сказать "жизнь бьет ключом" на украинском языке - пять правильных вариантовВидео

01:37

Неделя невероятной удачи: трем знакам китайского зодиака повезет с 16 по 22 марта

00:27

В какие часы отключат свет 14 марта: что известно о новых графиках

Россия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – СвитанРоссия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – Свитан
00:27

Трамп хочет вновь торговать с Россией, - Вэнс

13 марта, пятница
23:48

Восемь скрытых причин, привлекающих мышей весной — как с ними бороться

22:52

"Некуда забирать тебя": родные бросили 73-летнюю женщину в прифронтовом городеВидео

22:27

США отправили на Ближний Восток тысячи дронов с ИИ, разработанных в Украине

Реклама
22:10

"Там Санта-Барбара": громкое заявление Зеленского о трехсторонних переговорах

22:09

Шахеды уже летят, авиация поднята: обстрел Украины возможен уже этой ночью

22:01

Кот кричал и не мог спастись: в Киеве разгорелся скандал

21:31

"Эта боль углубилась": Ольга Сумская высказалась о конфликте с сестрой

21:17

РФ готовит Искандеры и Калибры: названы сроки массированного обстрела Украины

20:37

5 неожиданных идей с тюльпанами, которые удивят соседей и порадуют васВидео

20:35

Как быстро и легко очистить фритюрницу от жира: простой способ за 15 минут

20:30

Можно ли убирать в праздник 14 марта: строгие приметы

20:14

Самая грязная вещь в доме: хитрый трюк, как быстро отмыть один предмет на кухнеВидео

19:49

"Они должны за все платить": Трамп заявил, что США не нужна помощь Украины

19:33

Антициклон будет определять погоду во Львовской области: прогноз на 14 марта

Реклама
19:33

"Оскар-2026" уже скоро: где смотреть церемонию

19:10

Китайский гороскоп на сегодня, 14 марта: Тиграм нужна помощь, Змеям - извиняться

19:10

Почему Путину нужна бесконечная война: Эйдман назвал причинумнение

18:48

С дедушкой: Мозговая поделилась трогательным фото дочери

18:47

Ямы на дорогах после зимы: украинцев предупредили о затяжном ремонте

18:45

Больше не энергетика: Свитан назвал главную цель РФ в Украине на весну 2026Видео

18:42

Без осадков и тепло: какая погода будет в Харькове на выходных

18:14

Алкоголь: Кейт Миддлтон сделала редкое заявление о своей онкологии

18:08

"Его могут застрелить": у Фицо придумали бредовую причину, чтобы не ехать в Киев

18:05

Конец света уже близок: треть американцев верит в неизбежный апокалипсис

17:55

Девушка покормила бездомную кошку: животное удивило ее "подарком"Видео

17:39

"Цены ползут вверх": неожиданный прогноз нового подорожания газаВидео

17:26

В Киеве и области повысили стоимость проезда в электричках: сколько стоит поездка

17:25

Доллар отошел от рекорда, евро резко подешевел: новый курс валют на 16 марта

17:24

Даша Астафьева в стильных очках анонсировала сюрприз

17:09

Мужчина нашел тайный отсек под полом: люди не поверили своим глазам

16:55

Ухудшение погоды: на Тернопольщине объявили штормовое предупреждение

16:40

Хореограф-предательница Татьяна Денисова намекнула на свадьбу: как она выглядит

16:31

Голуби не вернутся на балкон: хитрый способ дает стопроцентный результатВидео

16:25

Киев получил новые трамваи: по какому маршруту они будут курсироватьФото

Реклама
16:22

"Снова вместе": Андрей Бедняков восхитил сеть семейными фото

16:22

На берег выбросило странное существо: оно было покрыто зеленой "шерстью"

16:19

Пока США дарят РФ $10 млрд, Украину просят о помощи: итоги переговоров в Париже

16:14

Погода в Украине резко изменится: синоптик назвала дату нового похолодания

16:04

От цен просто округляются глаза: любимый напиток украинцев уже на вес золота

15:49

"Распыляться офицерами такого уровня — неразумно": военный эксперт объяснил назначение Дейнека командиром боевого подразделения

15:47

Где нельзя ставить кровать: названы ошибки, которые мешают спать

15:29

Кому молиться о семейном благополучии 14 марта: какой церковный праздник

15:25

"Советую не лаять": Лукашенко неожиданно пригрозил Украине и НАТО

15:18

"Сражайся ожесточенно": Дуэйн Джонсон обратился к украинскому военномуВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять