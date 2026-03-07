Выражение 'идти навстречу' употребляют неправильно - как сказать по-украински

Эксперт по устной речи Виктория Хмельницкая объяснила, что "идти навстречу" в украинском языке - это преимущественно о физическом движении.

В украинском языке выражение "йти назустріч" часто ошибочно используют как прямой перевод русского "идти навстречу". На самом деле в большинстве случаев для этого следует применять другие слова. Об этом рассказала актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в видео в TikTok.

По ее словам, фраза "идти навстречу" в украинском языке прежде всего имеет буквальное значение — двигаться в сторону кого-то. Например: "нам навстречу ехала подвода" или "я шла навстречу брату".

Если же речь идет о переносном смысле, когда кто-то проявляет понимание или помогает, стоит использовать другие выражения. Правильными вариантами будут: посодействовать, помочь, пойти на уступки, поддержать предложение, удовлетворить просьбу или отнестись с пониманием.

Например, вместо фразы "начальник пошел мне навстречу" лучше сказать: "руководитель мне помог", "руководитель пошел на уступки", "руководитель поддержал мое предложение" или "руководитель помог решить проблему".

Также возможны варианты: "руководитель удовлетворил мою просьбу", "отнесся к ситуации с пониманием", "оказал помощь" или "подставил плечо". По словам Хмельницкой, такие формулировки точнее передают смысл и соответствуют нормам украинского языка.

О персоне: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценическому произношению, управлению голосом и коммуникации.

