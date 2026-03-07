Тля боится как огня: всего три ингредиента — и насекомые исчезнут

Этот раствор уничтожает тлю и муравьев после одной обработки и помогает повысить урожайность растений.

Натуральное средство от тли, которое повышает урожай - рецепт / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Какое народное средство от тли

Чем полить, чтобы ушли муравьи с садового участка

Тля и муравьи — одни из самых распространенных вредителей на садовом участке. Они быстро размножаются, повреждают растения и могут значительно снизить урожай. Однако существует простой и эффективный способ избавиться от этих вредителей и защитить свой огород.

Что лучше всего помогает от тли, рассказали на Youtube-канале Сад, огород ПРО.

По словам садовода, рецепт эффективного, натурального и бесплатного домашнего средства для полного избавления от тли и муравьев на садовом участке достался ей от бабушки. Кроме того, это средство поможет улучшить урожайность растений.

"Этим средством я пользуюсь уже очень давно. По рецепту моей прабабушки. Магазинные средства я не покупаю. Стоят они дорого. И обычно толку от них никакого", - рассказала женщина.

Она объяснила, что применение магазинных средств ограничено по сезону (только до появления вредителей), что делает их бесполезными, когда тля уже появилась. Также магазинные средства не всегда безопасны для распыления на плодоносящие растения.

Садовод утверждает, что натуральное средство избавляет от тли раз и навсегда всего за одно применение, поскольку тля "боится этого как огня". Помимо борьбы с вредителями, средство способствует увеличению урожая в два раза и питает почву.

Кроме того, им можно обрабатывать весь огород, включая розы и овощи.

Как приготовить раствор для опрыскивания от тли

Для трех литров средства вам понадобятся ингредиенты, которые найдутся в каждом доме.

Чайный отвар. Заварите один пакетик чая или одну чайную ложку рассыпного чая в одном литре крутого кипятка. Отвар должен быть не очень крепким.

Чай содержит вещества, которые отпугивают тлю, так как она очень чувствительна к запахам.

Красный жгучий перец. Одну чайную ложку добавьте в чайный отвар и хорошо перемешайте. Перец содержит эфирные масла, которые тля боится и от которых она "растворяется".

Уксус (подойдет любой: столовый, яблочный, рисовый). Влейте две столовые ложки в смесь и тщательно перемешайте.

Уксус обладает антимикробными и противогрибковыми свойствами, полезными для растений и почвы.

Полученный концентрат (примерно 1 литр) разведите еще в двух литрах воды.

Полученным разбавленным раствором опрыскайте абсолютно все растения на участке. Садовод утверждает, что достаточно одной обработки, чтобы избавиться от тли навсегда.

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод. Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

