Рои Шахедов и Калибры над Украиной: взрывы гремят уже в 3 областях

Российские оккупанты в ночь на 7 марта атаковали Украину десятками беспилотников типа "Шахед".
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, по состоянию на 0:40 в небе над Украиной находилось более 60 беспилотников.
В наше воздушное пространство заходят новые группы "Шахедов". Во время тревоги уже известно, что в Полтавсой и и Одесской областях работала ПВО.
Также взрывы слышат в Киеве.
По информации мониторов, основная масса беспилотников пытается прорваться на запад Украины.
По состоянию на 1:14 большинство Шахедов находятся в Винницкой и Житомирской областях.
Очень громко было в Киеве. Пустили около 5 ракет.
Возможны повторные пуски.
По состоянию на 1:40 на Киев летят еще 4 ракеты.
1:50 россияне запустили 2 ракеты Цикрон с Крыма.
1:53 - взрывы прогремели в Харькове, в Одессе пожар после прилетов.
1:57 проведены пуски КР "Калибр" из акватории Черного моря. В воздушном пространстве Украины - в течение 45 минут.
Новость дополняется...
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 4 марта российские войска атаковали Украину с применением 149 ударных дронов. Под атакой оказались несколько регионов, зафиксировано также попадания.
Президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит новые удары по объектам инфраструктуры.
По данным мониторинговых каналов, российские войска могут осуществить очередную массированную ракетно-дроновую атаку уже в течение ближайших 48 часов. Сообщается, что в рамках подготовки к возможному удару наблюдается активное перемещение стратегической авиации между аэродромами базирования.
