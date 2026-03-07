Укр
Рои Шахедов и Калибры над Украиной: взрывы гремят уже в 3 областях

Сергей Кущ
7 марта 2026, 01:32обновлено 7 марта, 02:05
По состоянию на 1:14 большинство Шахедов находятся в Винницкой и Житомирской областях.
Рои Шахедов прорываются на запад Украины
Рои Шахедов прорываются на запад Украины / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden

Российские оккупанты в ночь на 7 марта атаковали Украину десятками беспилотников типа "Шахед".

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, по состоянию на 0:40 в небе над Украиной находилось более 60 беспилотников.

В наше воздушное пространство заходят новые группы "Шахедов". Во время тревоги уже известно, что в Полтавсой и и Одесской областях работала ПВО.

видео дня

Также взрывы слышат в Киеве.

По информации мониторов, основная масса беспилотников пытается прорваться на запад Украины.

По состоянию на 1:14 большинство Шахедов находятся в Винницкой и Житомирской областях.

Рои Шахедов прорываются на запад Украины
Рои Шахедов прорываются на запад Украины / Фото: t.me/eRadarrua

Очень громко было в Киеве. Пустили около 5 ракет.

Возможны повторные пуски.

По состоянию на 1:40 на Киев летят еще 4 ракеты.

1:50 россияне запустили 2 ракеты Цикрон с Крыма.

1:53 - взрывы прогремели в Харькове, в Одессе пожар после прилетов.

1:57 проведены пуски КР "Калибр" из акватории Черного моря. В воздушном пространстве Украины - в течение 45 минут.

Новость дополняется...

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 4 марта российские войска атаковали Украину с применением 149 ударных дронов. Под атакой оказались несколько регионов, зафиксировано также попадания.

инфографика шахед, шахед, шахеды
инфографика шахед, шахед, шахеды / Инфографика: Главред

Президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит новые удары по объектам инфраструктуры.

По данным мониторинговых каналов, российские войска могут осуществить очередную массированную ракетно-дроновую атаку уже в течение ближайших 48 часов. Сообщается, что в рамках подготовки к возможному удару наблюдается активное перемещение стратегической авиации между аэродромами базирования.

