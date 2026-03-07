Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке робота-сушиста за 23 секунды

Тест на внимательность предлагает проверить остроту зрения и способность замечать мелкие детали.

Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки помогают тренировать память, концентрацию и в целом служат хорошей "зарядкой" для мозга.

Одним из самых популярных видов таких задач считается формат "Найдите отличия". В нём нужно внимательно сравнить два почти одинаковых изображения и обнаружить небольшие различия между ними.

Как отмечает издание Jagranjosh, такие задания отлично развивают наблюдательность и умение быстро анализировать визуальную информацию.

На представленных картинках изображён робот-сушист. На первый взгляд оба рисунка выглядят полностью одинаковыми, однако между ними спрятаны три небольших отличия.

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Ваша задача - внимательно рассмотреть изображения и попытаться найти все различия за 23 секунды. Они могут скрываться где угодно: в цвете, форме элементов или расположении даже самых маленьких деталей.

Главное - сохранять концентрацию и не спешить, чтобы ничего не упустить. Ограничение по времени делает подобные задачи ещё интереснее, поскольку проверяет не только внимательность, но и скорость реакции.

Удалось ли вам найти все три отличия?

Если да - поздравляем, у вас отлично развита наблюдательность. Если же обнаружить их не получилось, можно сверить свой результат с правильным ответом ниже.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

