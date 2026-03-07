Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке робота-сушиста за 23 секунды

Головоломки помогают тренировать память, концентрацию и в целом служат хорошей "зарядкой" для мозга.
Одним из самых популярных видов таких задач считается формат "Найдите отличия". В нём нужно внимательно сравнить два почти одинаковых изображения и обнаружить небольшие различия между ними.
Как отмечает издание Jagranjosh, такие задания отлично развивают наблюдательность и умение быстро анализировать визуальную информацию.
На представленных картинках изображён робот-сушист. На первый взгляд оба рисунка выглядят полностью одинаковыми, однако между ними спрятаны три небольших отличия.
Ваша задача - внимательно рассмотреть изображения и попытаться найти все различия за 23 секунды. Они могут скрываться где угодно: в цвете, форме элементов или расположении даже самых маленьких деталей.
Главное - сохранять концентрацию и не спешить, чтобы ничего не упустить. Ограничение по времени делает подобные задачи ещё интереснее, поскольку проверяет не только внимательность, но и скорость реакции.
Удалось ли вам найти все три отличия?
Если да - поздравляем, у вас отлично развита наблюдательность. Если же обнаружить их не получилось, можно сверить свой результат с правильным ответом ниже.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.
Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.
