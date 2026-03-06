Девушка приняла загадочные плоды во дворе за помидоры: что это было

Женщина заметила во дворе маленькие плоды, похожие на помидоры. Однако неожиданно выяснилось, что это может быть опасное растение.

Женщина заметила странные плоды во дворе / Коллаж Главред, фото: Pexels, Reddit

Вы узнаете:

Почему "помидоры" во дворе напугали людей

Чем оказались яркие ягоды на самом деле

Жительница Греции заметила во дворе небольшие яркие плоды, похожие на миниатюрные помидоры. Они росли между камнями брусчатки и выглядели как обычные томаты, только значительно меньше.

Сначала девушка решила, что у нее случайно вырос томатный куст, однако после публикации фотографии на форуме Reddit пользователи начали предупреждать ее о возможной опасности растения.

Странные плоды, похожие на помидоры

По словам женщины, маленькие красные плоды появлялись у неё во дворе уже несколько лет.

"У меня никогда раньше не было томатного куста. Эти маленькие помидоры появляются уже много лет и полны семян", - написала она, показывая снимок растения.

Опасное растение в саду женщины / Фото: Reddit

На фотографии были видны несколько маленьких оранжево-красных плодов и зеленые листья, напоминающие томатные. Но многие пользователи сразу заметили тревожные признаки и начали предупреждать хозяйку двора.

Реакция соцсетей

Некоторые комментаторы заявили, что это может быть ядовитое растение из семейства пасленовых. Один из участников обсуждения написал: "Это точно не помидоры". Другие предупреждали ни в коем случае не пробовать плоды.

"Это не помидоры. Белладонна относится к тому же семейству, и, как следует из названия, она ядовита, поэтому я бы не стала ее есть", - написала одна женщина.

По словам пользователей, внешне растение действительно напоминало белладонну. Оно относится к тому же семейству, что и томаты, поэтому внешнее сходство может легко ввести в заблуждение.

Издание Newsweek отмечает, что специалисты отмечают, что многие растения из семейства пасленовых обладают сильными токсичными свойствами. При этом они могут выглядеть привлекательными и даже напоминать съедобные ягоды.

Позже женщина вернулась к обсуждению и призналась, что не ожидала такой бурной реакции.

По ее словам, она никогда не собиралась есть эти плоды и опубликовала фотографии лишь из любопытства. Растение раньше появлялось между камнями во дворе, а недавно выросло снова, но уже на другом месте.

Женщина добавила, что рада предупреждениям, поскольку ее дети иногда играют рядом с этим участком сада. Теперь она планирует внимательнее следить за тем, какие растения появляются на участке.

