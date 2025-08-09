Укр
Помидоры не краснеют в августе: как помочь им дозреть до холодов

Анна Ярославская
9 августа 2025, 13:28
Опытный огородник назвал семь причин медленного созревания томатов и объяснил, как с ними бороться.
Помидоры
Почему не краснеют помидоры на грядке

Вы узнаете:

  • Какие основные причины плохого созревания томатов в августе
  • Как недостаток тепла и солнечного света влияет на созревание томатов?
  • Что нужно сделать, чтобы томаты покраснели

Август - это время, когда нужно собирать урожай. Если на вашей грядке помидоры до сих пор остаются зелеными, значит стоит бить тревогу. Дело в том, что в начале лета, еще можно было спокойно ждать, то в августе при плохом созревании помидоров есть риск, что они вообще не дозреют и прекратят развитие. Дело в том, что погода в августе сильно отличается от начала лета. Световой день становится короче, ночи холоднее, и растения начинают заканчивать свой жизненный цикл.

Автор Youtube-канале Игорь критикует назвал причины, по которым томаты остаются зелеными и рассказал, что с этим делать.

Почему не краснеют помидоры

Причина №1. Огромное значение имеет и сорт томатов. Если у вас ранние сорта, им нужно примерно 90 дней от всходов, чтобы созреть. Средним и поздним сортам понадобится около 120 дней. Если вы посадили поздние сорта поздно, учтите, что августовская погода не способствует быстрому созреванию.

Причина №2. Недостаток тепла и солнечного света. Томаты созревают при температуре не ниже 20°C. В августе ночи холоднее, а световой день короче. Чтобы помочь растениям, удаляйте лишние листья, которые затеняют плоды, чтобы дать им больше света.

Причина №3. Избыток азота. Если вы активно подкармливали томаты азотом и они наращивают много зелёной массы, а плоды остаются зелёными, значит, есть переизбыток азота. В таком случае стоит подкормить растения фосфорно-калийными удобрениями, например, монофосфатом калия или раствором древесной золы.

Причина №4. Недостаток кислорода в почве также влияет на созревание плодов. Это происходит из-за нерегулярного или чрезмерного полива и нарушения структуры почвы. Важно, чтобы соотношение влаги и воздуха в почве было сбалансировано. Игорь советует вносить органику, чтобы улучшить структуру почвы и увеличить доступ кислорода.

Причина №5. Слишком густые посадки и затенение. Чтобы томаты покраснели быстрее, удаляйте лишние листья для лучшего проветривания и освещения плодов — это уменьшит риск заболеваний и поможет томатам созревать.

Причина №6. Стресс. Нерегулярный полив, резкие перепады температуры и другие изменения могут замедлить созревание. Поливайте регулярно, избегайте резких перепадов и при жаре создавайте притенение.

Причина №7. Перегрузка растений плодами. Если у вас слишком много зеленых плодов, томат не справится с их питанием. В августе убирайте слабые, повреждённые и кривые помидоры, оставляя только самые крепкие и перспективные — так вы получите более качественный урожай.

Смотрите видео - Что делать с помидорами которые не краснеют:

Ранее Главред писал, как можно добиться созревания помидоров при помощи простой булавки.

Также мы объясняли, что нужно делать, если саранча добралась до участка. Ущерб может быть серьёзным - можно потерять значительную часть урожая.

Об источнике: Youtube-канал "Игорь критикует"

"Садоводство - это мое хобби, на своем канале я делюсь своим удачным и любым опытом в уходе за растениями на своем участке и не только", - пишет о своем канале автор.

Он отмечает, что его цель - получать обильный и качественный урожай, внедряя эффективные методы растениеводства в саду и огороде.

"Жена меня вечно упрекает, что я все критикую и все мне не нравится. Но я просто хочу, чтоб все было максимально эффективно и правильно", - добавил мужчина.

На Youtube-канал "Игорь критикует" подписаны 130 тысяч человек. Опубликовано 424 видео.

Автор живет в Украине и открыл свой канал 12 ноября 2022  года.

