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Апокалипсис на грядках: как спасать урожай от нашествия саранчи

Анна Ярославская
25 июля 2025, 11:35
172
Избавиться от саранчи можно двумя способами - натуральным и химическим.
Саранча
Как избавиться от саранчи дома / Фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие существуют методы защиты от саранчи
  • Как использовать чесночный настой для отпугивания саранчи
  • Почему лучше использовать инсектицид

Летом 2025 года из-за жаркой погоды и наличия заброшенных земель вблизи линии фронта южные регионы Украины заполонил опасный вредитель – саранча. Постепенно насекомые начали перемещаться и в другие области. Это явление довольно редкое, но пугающее. Люди обеспокоены, и не зря: если саранча доберётся до участка, ущерб может быть серьёзным - можно потерять значительную часть урожая. Впрочем, паниковать не стоит. Ведь главное - знать, как уничтожить саранчу.

На Youtube-канале Игорь критикует рассказали, чего боится саранча и как избавиться от саранчи дома.

видео дня

Если вам интересно, как уберечь дом от назойливых мух и насекомых, читайте материал: Мухи и насекомые исчезнут из дома - бабушкин метод, что действительно работает.

Как избавиться от саранчи в огороде

По словам фермера, избавиться от саранчи можно двумя способами - натуральным и химическим.

Самое действенное народное средство от саранчи - домашняя птица. Игорь советует за несколько дней до приближения саранчи перестать кормить уток и кур. Голодные птицы с радостью полакомятся саранчой, обеспечив натуральную и экологичную защиту. Впрочем, если нашествие саранчи будет очень массированным, то птицы могут не успеть избавить огород от вредителей.

В этом случае можно прибегнуть ко второму действенному методу борьбы с насекомыми, и это чесночный настой.

Итак, чего же боится саранча? По словам фермера, насекомым не нравятся резкие запахи.

Чтобы приготовить чесночный настой, нужно взять 50–100 г чеснока (чем больше — тем резче запах), натереть его на тёрке и залить 10 литрами воды. Тщательно размешайте настой и опрыскайте растения и участок.

Обработку лучше проводить непосредственно перед возможным нашествием саранчи — тогда запах будет наиболее стойким.

Можно ли уничтожить саранчу с помощь химии

Еще один способ избавиться от саранчи - химический. В этом случае вы сможете надёжно защитить весь участок, особенно если угроза станет реальной.

Игорь советует применять инсектицид с нокдаун-эффектом - системно-контактный инсектицид препарат "Энжио". Он действует быстро и эффективно и обладает отпугивающим эффектом.

"Если до сбора урожая 14 дней, то в принципе его можно использовать для овощных культур, для садовых культур плодовых деревьев срок ожидания будет 20 дней", - сказал он.

Фермер подчеркнул: важно нужно не просто отравить насекомых, но и предотвратить укусы растений. Если количество укусов будет большим, это ослабит растения.

Как только появятся реальные сообщения о приближении саранчи, участок нужно обработать за день до прилёта. Опрыскивать нужно все растения, включая сорняки, так как они тоже служат пищей для насекомых.

Те культуры, которые уже созревают и не попадают в безопасный срок ожидания, обрабатывать химией не стоит. Чтобы защитить эти культуры, Игорь советует использовать чесночный настой.

Смотрите видео - Как избавиться от саранчи в огороде:

Ранее Главред описал лучшие методы, которые быстро отпугнут комаров.

Также мы писали о том, что отпугивает насекомых от риса и как продлить срок хранения риса.

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Об источнике: Youtube-канал "Игорь критикует"

"Садоводство - это мое хобби, на своем канале я делюсь своим удачным и любым опытом в уходе за растениями на своем участке и не только", - пишет о своем канале автор.

Он отмечает, что его цель - получать обильный и качественный урожай, внедряя эффективные методы растениеводства в саду и огороде.

"Жена меня вечно упрекает, что я все критикую и все мне не нравится. Но я просто хочу, чтоб все было максимально эффективно и правильно", - добавил мужчина.

На Youtube-канал "Игорь критикует" подписаны 130 тысяч человек. Опубликовано 424 видео.

Автор живет в Украине и открыл свой канал 12 ноября 2022  года.

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