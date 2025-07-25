Апокалипсис на грядках: как спасать урожай от нашествия саранчи

Вы узнаете:
- Какие существуют методы защиты от саранчи
- Как использовать чесночный настой для отпугивания саранчи
- Почему лучше использовать инсектицид
Летом 2025 года из-за жаркой погоды и наличия заброшенных земель вблизи линии фронта южные регионы Украины заполонил опасный вредитель – саранча. Постепенно насекомые начали перемещаться и в другие области. Это явление довольно редкое, но пугающее. Люди обеспокоены, и не зря: если саранча доберётся до участка, ущерб может быть серьёзным - можно потерять значительную часть урожая. Впрочем, паниковать не стоит. Ведь главное - знать, как уничтожить саранчу.
На Youtube-канале Игорь критикует рассказали, чего боится саранча и как избавиться от саранчи дома.
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Как избавиться от саранчи в огороде
По словам фермера, избавиться от саранчи можно двумя способами - натуральным и химическим.
Самое действенное народное средство от саранчи - домашняя птица. Игорь советует за несколько дней до приближения саранчи перестать кормить уток и кур. Голодные птицы с радостью полакомятся саранчой, обеспечив натуральную и экологичную защиту. Впрочем, если нашествие саранчи будет очень массированным, то птицы могут не успеть избавить огород от вредителей.
В этом случае можно прибегнуть ко второму действенному методу борьбы с насекомыми, и это чесночный настой.
Итак, чего же боится саранча? По словам фермера, насекомым не нравятся резкие запахи.
Чтобы приготовить чесночный настой, нужно взять 50–100 г чеснока (чем больше — тем резче запах), натереть его на тёрке и залить 10 литрами воды. Тщательно размешайте настой и опрыскайте растения и участок.
Обработку лучше проводить непосредственно перед возможным нашествием саранчи — тогда запах будет наиболее стойким.
Можно ли уничтожить саранчу с помощь химии
Еще один способ избавиться от саранчи - химический. В этом случае вы сможете надёжно защитить весь участок, особенно если угроза станет реальной.
Игорь советует применять инсектицид с нокдаун-эффектом - системно-контактный инсектицид препарат "Энжио". Он действует быстро и эффективно и обладает отпугивающим эффектом.
"Если до сбора урожая 14 дней, то в принципе его можно использовать для овощных культур, для садовых культур плодовых деревьев срок ожидания будет 20 дней", - сказал он.
Фермер подчеркнул: важно нужно не просто отравить насекомых, но и предотвратить укусы растений. Если количество укусов будет большим, это ослабит растения.
Как только появятся реальные сообщения о приближении саранчи, участок нужно обработать за день до прилёта. Опрыскивать нужно все растения, включая сорняки, так как они тоже служат пищей для насекомых.
Те культуры, которые уже созревают и не попадают в безопасный срок ожидания, обрабатывать химией не стоит. Чтобы защитить эти культуры, Игорь советует использовать чесночный настой.
Смотрите видео - Как избавиться от саранчи в огороде:
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Об источнике: Youtube-канал "Игорь критикует"
"Садоводство - это мое хобби, на своем канале я делюсь своим удачным и любым опытом в уходе за растениями на своем участке и не только", - пишет о своем канале автор.
Он отмечает, что его цель - получать обильный и качественный урожай, внедряя эффективные методы растениеводства в саду и огороде.
"Жена меня вечно упрекает, что я все критикую и все мне не нравится. Но я просто хочу, чтоб все было максимально эффективно и правильно", - добавил мужчина.
На Youtube-канал "Игорь критикует" подписаны 130 тысяч человек. Опубликовано 424 видео.
Автор живет в Украине и открыл свой канал 12 ноября 2022 года.
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