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Чем опасна саранча, атаковавшая Украину: что делать при нашествии саранчи

Сергей Кущ
24 июля 2025, 11:42
172
Это строго травоядное насекомое. Но это не значит, что контакта с ней стоит совсем не бояться.
Чем опасна саранча, атаковавшая Украину
Чем опасна саранча, атаковавшая Украину / Коллаж Главред, фото: соцсети

Вы узнаете:

  • Что такое саранча и чем она питается
  • Чем опасны насекомые

Последнее время в Украине активизировалась саранча. Мы привыкли считать её угрозой исключительно для сельского хозяйства.

У многих возникает логичный вопрос: а что будет, если саранча укусит человека? И вообще, чем она опасна для человека? И почему, казалось бы, вредное насекомое нельзя просто взять и уничтожить?

видео дня

Главред разбирался вместе с экспертами, насколько это насекомое действительно опасно.

Что такое саранча и чем она питается?

Саранча — это не один конкретный вид, а целое семейство растительноядных насекомых из отряда прямокрылых. В Украине можно встретить до 20 видов, среди которых наиболее известны перелетная саранча и итальянский прус.

Чем питается саранча? Она поедает листья, стебли, цветы растений — и если популяция слишком большая, может буквально за считанные дни уничтожить целые поля подсолнечника, свёклы, бобовых, овощей и бахчевых. И хотя основной урон саранча наносит именно растениям, людей всё же волнует — а не представляет ли она угрозу и для нас?

Что будет, если человека укусит саранча?

Хорошая новость — саранча не кусается. У неё нет ни зубов, ни жала, ни других инструментов для атаки на человека. Это строго травоядное насекомое. Но это не значит, что контакта с ней стоит совсем не бояться.

Чем опасна саранча для человека?

Несмотря на свою "безобидность", саранча может стать причиной некоторых неприятных симптомов:

  • Аллергия. У чувствительных людей возможны сыпь, зуд, раздражение или даже отёки при контакте с насекомым.
  • Раздражение кожи и слизистых. Особенно если частички саранчи попадут в глаза или на кожу.
  • Непереносимость продуктов секреции. Как и у других насекомых, выделения могут вызвать реакцию у тех, кто склонен к аллергии.
  • Экологические последствия борьбы. При использовании пестицидов могут загрязниться вода и почва, что в итоге отразится на нашем здоровье.

Но важно отметить: в Украине саранча не переносит опасных заболеваний, в отличие от некоторых стран Азии и Африки, где она может быть переносчиком вирусов или паразитов.

Почему нельзя просто убить саранчу?

На первый взгляд кажется: вредное насекомое — значит, уничтожать! Но всё не так однозначно.

Во-первых, массовое применение ядов может ударить не только по саранче, но и по полезным насекомым, птицам и почве.

Во-вторых, в некоторых культурах саранча — часть природного баланса, и её полное уничтожение может повлечь другие проблемы в экосистеме.

И наконец, существуют более щадящие методы борьбы: сетки, репелленты, биопрепараты, которые не вредят окружающей среде и здоровью человека.

Что делать при нашествии саранчи?

Если вы работаете с растениями — используйте разрешённые инсектициды и защитные сетки.

Если у вас аллергия или чувствительная кожа — надевайте закрытую одежду, головной убор и очки при выходе на природу.

При появлении высыпаний или других симптомов — сразу обратитесь к врачу.

Смотрите видео о том, как украинские города атакует саранча:

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