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Кара с неба: саранча атаковала город РФ, из которого поднимаются самолеты для бомбардировки Украины

13 июля 2022, 08:49

Именно из этого города прилетели самолеты, которые сбросили авиабомбу на драмтеатр и роддом в Мариуполе, а сейчас бомбят Донетчину.

Саранча в Приморско-Ахтарске Краснодарского края РФ
Саранча атаковала город РФ, из которого поднимаются самолеты для бомбардировки Украины/ соцсети, скрин

В России саранча настолько массово атаковала город Приморско-Ахтарск Краснодарского края, что за насекомыми практически не видно неба.

Насекомые объедают поля на своем пути. Видео нашествия саранчи начали публиковать жители Краснодарского края.

Местные администрации при этом сообщают, что количество насекомых будет только увеличиваться, ведь для этого есть благоприятные условия – реки пересыхают и становится больше площадь, где саранча может откладывать личинки.

А бороться с ней при этом практически невозможно. Местные власти жалуются, что не могут полностью уничтожить вредителя, потому что его месторасположение – в плавневой зоне, которая является природоохранной, и там запрещено проводить дезинсекцию.

Как сообщил в соцсетях советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, с аэродрома именно этого города, который атаковала саранча, взлетают российские самолеты, которые бомбят Украину.

"Город, с аэродрома которого ежедневно взлетают самолеты, бобмбят Донецкую область. Именно отсюда были самолеты, сбросившие бомбы на наш драмтеатр и роддом. Так вот, прямо сейчас это проклятый город под атакой боевой украинской саранчи. Просто нашествие, с которым ничего не могут поделать. Сама природа мстит за Мариуполь", – написал Андрющенко.

Напомним, рано утром в среду, 13 июля, в Краматорске Донецкой области прогремели мощные взрывы. Также очевидцы сообщают и о взрывах в Константиновке.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что наступление российских оккупантов к северу от Славянска, к востоку от Северска и штурм к северу от Харькова были абсолютно безуспешными.

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