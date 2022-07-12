10 танков Leopard и 20 бронетранспортеров M113: Испания планирует передать Украине тяжелую технику

Танки Leopard и бронетранспортеры M113/ Bundeswehr, mil.in.ua

Испания может передать Украине около 30 единиц тяжелой военной техники, а именно – 10 танков Leopard и около 20 гусеничных бронетранспортеров M113.

Сейчас представители Министерства обороны Испании изучают возможность предоставления Украине такой техники для защиты от России в ответ на запросы Киева о предоставлении такого оружия, которые поступали неоднократно. Об этом сообщает издание Infodefensa.

"Это решение станет поворотным моментом относительно вида помощи, которую правительство было готово предоставить Владимиру Зеленскому, поскольку до сих пор это ограничивалось в основном оборонными материалами", – пишет издание.

Такую военную помощь могут передать в три этапа. Если испанское правительство примет решение о передаче техники, то ее сначала нужно будет модернизировать. Обновление и модернизация будет происходить на территории Испании, а финансировать ее будет украинское правительство за счет средств Европейского фонда мира Евросоюза. Для этого нужно будет подписать соответствующий контракт с компаниями Испании.

После обновления техники ее перебросят на фронт.

Танки Leopard – что о них известно

Leopard 1 – это основной боевой танк, который разрабатывался и изготавливался в Западной Германии. Его взяли на вооружение в 1965 году. Он стал первым немецким танком, который был создан после Второй мировой войны.

Позже его взяли на вооружение в 12 странах на четырех континентах. Благодаря тому, что проводились программы по модернизации, такая техника до сих пор остается на вооружении в 12 странах на четырех континентах мира.

Военная помощь Украине от Испании

Напомним, ранее появлялась информация, что Испания рассматривает возможность передать Украине тяжелое вооружение, чего раньше эта страна еще не делала. Однако тогда речь шла о танках Leopard и зенитно-ракетных комплексах.

Однако потом Германия наложила вето на планы Испании передать Украине танки Leopard 2A4. Речь идет о 40 старых танков немецкого производства, которые ранее Мадрид собирался отдать Киеву. Отныне Украине могут отправить лишь 10 танков, если испанское правительство примет положительное решение.

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