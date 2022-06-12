Испания решила передать Украине 40 старых танков Leopard 2, но ФРГ сорвала сделку – Spiegel

Украине могут передать только 10 танков Leopard 2, которые давно устарели - СМИ / Википедия

Германия наложила вето на планы Испании передать Украине танки Leopard 2A4. Речь идет о 40 старых танков немецкого производства, которые ранее Мадрид собирался отдать Киеву. Однако в немецких правительственных кругах говорят, что испанцы резко отказались от такой идеи после соответствующего звонка из правительства. Причина – дескать, отступление от правила не поставлять украинскому государству танки. Мадриду даже якобы пришлось извиняться, а сами танки настолько старые, что передать их можно было только спустя длительное время. Теперь Украине могут отправить лишь 10 танков, и то не факт, что решение будет положительным.

Как сообщает Spiegel, Берлин выступил против поставок Мадридом Украине 40 старых боевых танков Leopard 2 производства Германии.

Испанцы хотели отправить танки Киеву, однако Берлин, по данным источников издания в правительстве, резко наложил вето, поскольку такой шаг противоречит неформальному правилу на Западе не передавать танки украинскому государству.

Кроме того, Business Insider уточнил, что Мадрид, дескать, даже извинился перед Берлином за беспокойство. Теперь могут передать максимум 10 танков, причем решение еще обсуждается.

Читайте такжеПростить всё: как Германия и Франция помогают РФ избежать ответственности за зверства в УкраинеПри этом танки 1990-х годов настолько устарели, что на их подготовку к передаче понадобится еще много месяцев.

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Поставки Германией оружия Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в конце мая заявил, что Германия поставит Украине тяжелое оружие, которое будет отправлено в зону боевых действий. При этом он раскритиковал власти России и лично Владимира Путина, подчеркнув, что Москва не должна уйти от ответственности в ситуации с нападением на украинское государство.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен сказала, что Берлин отправит Киеву самоходные установки Gepard и передаст боевые машины пехоты Marder после того, как они будут отремонтированы. Решение о передаче оружия украинскому государству, по ее словам, уже принято.

Впрочем, в июне немецкое издание Zeit написало, что поставки Украине тяжелого оружия от Германии могут затянуться до зимы. Речь идет, в том числе, о системах противовоздушной обороны, реактивных системах залпового огня и боевых машинах пехоты Marder.

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