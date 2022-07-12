Называл защитников "пушечным мясом": мажор из Кривого Рога поплатился за оскорбления ВСУ

Мажор из Кривого Рога поплатился за оскорбления ВСУ / скриншот

22-летний мужчина из Кривого Рога, публично оскорбивший военных ВСУ, получил штраф в размере 178,5 тысячи. Чтобы его оплатить, нарушителю пришлось продать автомобиль.

Инцидент произошел еще 22 марта - Захар Палатин, которого остановили для проверки документов на блокпосту, снял гневное видео, где назвал украинских защитников "пушечным мясом" и заявил, что ему все равно на войну. Эта запись "прославила" мужчину в сети, пишет "Телеграф".

Правоохранители быстро его обнаружили и отправили его дело в следственные органы. Впоследствии суд обязал нарушителя выплатить 178,5 тысячи гривен штрафа.

Сразу после этого в интернете появилось объявление о продаже идентичного автомобиля. Продавцом указан другой человек. Но после проверки оказалось, что владелец – сам Паланин.

Читайте также"И что мне будет?": женщина, которая публично оскорбила ВСУ, резко "переобулась"Напомним, впав в состояние обиды из-за проверки своей машины на одном из блокпостов, 22-летний Захар Палатин записал ролик, в котором заявил, что не против оккупации российских войск, поскольку презирает Украины и ее защитников.

"Я считаю, что такое мясо пушечное должно умирать. Это пушечное мясо не достойно уважения. Если ты это смотришь — я желаю твоей матери сдохнуть в окопах, сгнить к чертовой матери вместе с твоими братьями по оружию там", — обратился молодой человек к своим обидчикам.

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