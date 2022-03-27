"Пушечное мясо не достойно уважения": в Кривом Роге преподали урок парню, который оскорблял ВСУ

В Кривом Роге преподали урок парню, который оскорблял ВСУ/ скриншот из видео

В Кривом Роге жестоко проучили водителя, который публиковал в социальных сетях видео с многочисленными оскорблениями в адрес украинских военных. Соответствующее сообщение было опубликовано на Телеграм-канале "Оперативный ЗСУ".

Впав в состояние обиды из-за проверки своей машины на одном из блокпостов, 22-летний Захар Палатин записал ролик, в котором заявил, что не против оккупации российских войск, поскольку презирает Украины и ее защитников.

"Я считаю, что такое мясо пушечное должно умирать. Это пушечное мясо не достойно уважения. Если ты это смотришь — я желаю твоей матери сдохнуть в окопах, сгнить к чертовой метари вместе с твоими братьями по оружию там", — обратился молодой человек к своим обидчикам.

Впрочем, при встрече с украинскими военными, решившими призвать его к ответу, Палатин оказался уже не таким дерзким, как в своем ролике.

Стоя на коленях, он, дрожа голосом, попросил прощение у всех, кого оскорбил и пообещал впредь вести себя иначе.

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Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала блогера, который опубликовал в Интернете материалы с расположением украинских позиций возле одного из торговых центров в Киеве.

"На видео – тик-токер, на днях выложивший в интернет материалы о расположении украинских военных в Киеве. Впоследствии торговый центр, возле которого находились наши защитники, потерпел мощный ракетный удар российских оккупантов. Сознательно или бессознательно ли этот мужчина поработал корректировщиком для врага – установит следствие", - сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.