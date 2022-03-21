Задержан TikTok-"наводчик", сливший видео с расположением позиций ВСУ у ТРЦ Retroville

/ УНИАН

Служба безопасности Украины задержала блогера, который опубликовал в Интернете материалы с расположением украинских позиций возле одного из торговых центров в Киеве.

"На видео – тик-токер, на днях выложивший в интернет материалы о расположении украинских военных в Киеве. Впоследствии торговый центр, возле которого находились наши защитники, потерпел мощный ракетный удар российских оккупантов. Сознательно или бессознательно ли этот мужчина поработал корректировщиком для врага – установит следствие", - сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.

Так, в СБУ призвали граждан передавать информацию о враге, а не публиковать данные о ВСУ или результаты вражеских обстрелов.

"Мы же обращаемся ко всем гражданам – не публикуйте данные о перемещении военной техники ВСУ, военных объектах и результатах вражеских ударов! Ведь их используют оккупанты при планировании дальнейших обстрелов. Лучше поступайте наоборот: передавайте нам сведения о дислокации врага, а украинские военные обеспечат его уничтожение!", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве поздно вечером, 20 марта, российские войска вновь обстреляли Подольский район.

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