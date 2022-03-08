Продвигал идеи "русского мира": СБУ задержала агента ФСБ РФ

Агент ФСБ РФ Гелен / Скриншот

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ РФ, который продвигал в Украине идеи "русского мира".

"Мужчина под псевдонимом Гелен занимался поиском микробиологических лабораторий двойного назначения, сбором информации об общественно-политической ситуации в Украине и проведением информационных операций, выгодных стране-агрессору", - сообщила спецслужба в Telegram.

Также силовики определили его куратора - сотрудника ФСБ Александра Щипицына.

"У этого лица есть документы прикрытия на имя Александр Владимирович Шипулин и якобы он работает в Казанском институте Евразийских и международных исследований", - сказано в сообщении.

Читайте такжеРоссийская армия имеет прямое указание расстреливать гражданских украинцев - СБУКроме того, установлен московский координатор данного агента, которым оказался офицер 5-й службы департамента оперативной информации ФСБ РФ Сергей Хрусталев.

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На данный момент агент ФСБ взят под стражу и контроль контрразведчиков и следователей СБУ.

Напомним, посол Украины в США Оксана Маркарова получила медаль Свободы Рональда Рейгана, которую передал руководитель Президентского фонда Рейгана Фредерик Райан для президента Украины Владимира Зеленского.

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