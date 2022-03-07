Зеленский получил медаль Свободы Рональда Рейгана: награда есть только у 10 человек в мире

Владимир Зеленский / Reuters

Посол Украины в США Оксана Маркарова получила медаль Свободы Рональда Рейгана, которую передал руководитель Президентского фонда Рейгана Фредерик Райан для президента нашей страны Владимира Зеленского.

По словам Райана, эта высокая награда отмечает лидерство президента Украины и несгибаемость духа миллионов украинцев, отстаивающих свое право выбирать собственное будущее и вдохновляют весь цивилизованный мир бороться за ценности свободы и демократии, которым 40-й президент США Рональд Рейган посвятил свою жизнь.

"Именно президент Рейган дал решительный толчок разрушению советской "империи зла" и проложил путь к свободе и демократии ее порабощенным народам на территории бывшего СССР", - говорится в сообщении.

Также Райан привел известные слова Рейгана: "Прежде всего мы должны осознавать, что ни один арсенал, ни одно оружие в мировых арсеналах не такое мощное, как воля и моральное мужество свободных мужчин и женщин. Это то оружие, которого наши противники в современном мире не имеют".

Как известно, награду медаль Свободы учредил Фонд президента Рональда Рейгана в 1992 году. Ее вручают выдающимся мировым деятелям за "осуществление значительного и устойчивого вклада в развитие свободы в мире".

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Напомним, накануне Зеленский вручил ордена губернаторам и мэрам.

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