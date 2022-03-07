Били, пока не сломали палку: в Киево-Печерской Лавре напали на журналистов за вопросы о войне

Съемочная группа попала под раздачу помощников настоятеля Киево-Печерской лавры Павла.
В агентстве журналистских расследований "Слидство.Инфо" заявили о нападении на журналистов. Представители СМИ утверждают, что попали под раздачу помощников настоятеля Киево-Печерской лавры Павла. Они напали на съемочную группу, потому что та спрашивала у духовенства о войне.
Отмечается, что журналисты посетили подконтрольную УПЦ (МП) Лавру, чтобы узнать мнение архиерея по поводу российского вторжения в Украину и массовых убийств мирного населения нашей страны. Павел отвечать на вопросы репортеров сразу отказался.
"В то же время мужчина, который был рядом с настоятелем лавры (вероятный помощник) передавал другому мужчине деньги. Через несколько минут мужчина, которому передали деньги, напал на репортера "Слидства.Инфо" Дмитрия Реплянчука. Он держал в руках палку, которая помогает при ходьбе, и ею начал бить журналиста по ноге, но палка сломалась о ногу репортера", - сказано в заявлении проекта.
Те, кто находился в то время на территории лавры, поддержали угрозу журналистам и начали их преследовать. Съемочная группа сумела покинуть территорию и вызвала полицию.
Напомним, минувшей ночью враг обстрелял воинскую часть в Николаеве. Погибли восемь солдат, которые в этот момент спали. 19 получили ранения. Еще восемь ищут.
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