Били, пока не сломали палку: в Киево-Печерской Лавре напали на журналистов за вопросы о войне

Священник отказался отвечать на вопросы о войне / Скриншот

В агентстве журналистских расследований "Слидство.Инфо" заявили о нападении на журналистов. Представители СМИ утверждают, что попали под раздачу помощников настоятеля Киево-Печерской лавры Павла. Они напали на съемочную группу, потому что та спрашивала у духовенства о войне.

Отмечается, что журналисты посетили подконтрольную УПЦ (МП) Лавру, чтобы узнать мнение архиерея по поводу российского вторжения в Украину и массовых убийств мирного населения нашей страны. Павел отвечать на вопросы репортеров сразу отказался.

"В то же время мужчина, который был рядом с настоятелем лавры (вероятный помощник) передавал другому мужчине деньги. Через несколько минут мужчина, которому передали деньги, напал на репортера "Слидства.Инфо" Дмитрия Реплянчука. Он держал в руках палку, которая помогает при ходьбе, и ею начал бить журналиста по ноге, но палка сломалась о ногу репортера", - сказано в заявлении проекта.

Те, кто находился в то время на территории лавры, поддержали угрозу журналистам и начали их преследовать. Съемочная группа сумела покинуть территорию и вызвала полицию.

Напомним, минувшей ночью враг обстрелял воинскую часть в Николаеве. Погибли восемь солдат, которые в этот момент спали. 19 получили ранения. Еще восемь ищут.

Читайте также: