Зеленский наградил орденами губернаторов и мэров

Зеленский / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами голов обладминистраций и мэров городов, которые больше всех отличились в обороне своих общин.

Орденом Богдана Хмельницкого награждаются:

1. глава Харьковской ОГА Олег Синегубов

2. глава Николаевской ОГА Виталий Ким

3. глава Донецкой ОГА Павел Кириленко

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4. глава Луганской ОГА Сергей Гайдай

5. глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус

6. глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий

Орденом Мужества награждаются:

1. мэр Харькова Игорь Терехов

2. мэр Николаева Александр Синкевич

3. мэр Чернигова Владислав Атрошенко

4. мэр Сум Александр Лысенко

5. мэр Херсона Игорь Колыхаев

6. мэр Мелитополя Иван Федоров

7. мэр Новой Каховки Владимир Коваленко

Напомним, глава Николаевской военной администрации Виталий Ким показал кучи военной техники российских захватчиков, которую у них отобрали украинские защитники.

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