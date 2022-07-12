"Хлопок зашел в гости": ВСУ уничтожили штаб оккупантов и стоянку с техникой в Кадиевке

В оккупированном городе после "прилетов" продолжаются пожары.
Украинские воины ударили по россиянах в оккупированной Кадиевке Луганской области и показали результаты своей работы.
В результате "прилетов" в городе был уничтожен штаб захватчиков. Об этом сообщили в Telegram-канале "СтратКом ВСУ", обнародовав фото.
Также после удара вспыхнула стоянка с вражеской военной техникой.
При этом украинские военные пошутили, что это продолжаются гастроли "Дядюшки Ленд-лиза".
"Гастроли продолжаются. Правда есть приятная новость. Музыкальная группа пополнилась новой солисткой. Прямо сейчас обновленный музыкальный джаз-бэнд #Дяденька_Ленд_Лиз, Хлопок и новая солистка Селитра дают концерт оркам в Кадиевке, в помещении штаба орков, а также на стоянке техники вокруг него. Как всегда, вечеринка сопровождается файер шоу", – сообщили украинские воины.
Напомним, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил мнение, что война России против Украины может выйти за пределы нашего государства. Также Ринкевичс высказался и о возможности распространения российской агрессии на страны Балтии из-за блокирования Калининграда.
Ранее глава Луганской ОВА Леонид Гайдай отмечал, что оккупационные войска России готовят свои резервы с целью начала наступления в Донецкой области. Скорее всего, они пойдут в атаку в направлении Славянска и Бахмута.
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