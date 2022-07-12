Война может выйти за пределы Украины - глава МИД Латвии

Эдгарс Ринкевичс прокомментировал риск распространения российской агрессии на страны Балтии / Фото УНИАН

Война России против Украины может выйти за пределы нашей страны. Такое мнение озвучил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Это возможно. Потому мы помогаем Украине, чем можем. Вот почему мы в странах Балтии и Латвии настаивали на увеличении численности войск НАТО в Балтийском регионе. Поэтому мы очень рады видеть, что Финляндия и Швеция присоединяются к Североатлантическому союзу. Поэтому мы считаем, что нам нужно помогать таким странам как Молдова", - сказал глава МИД Латвии в интервью ТСН.

Также Ринкевичс высказался и о возможности распространения российской агрессии на страны Балтии из-за блокирования Калининграда.

"Мы следим за риторикой (Кремля – ред.), о "собирании" русских земель и т.д.", — отметил дипломат.

По его словам, в Латвии уже сейчас ощущается "первая глобальная гибридная война", где продовольствие и зерно используются как оружие.

"И все мы знаем эту проблему, мы знаем, что делает российская пропаганда, что делает российская дипломатия, пытаясь повлиять на страны Африки, Латинской Америки и Азии. Мы видели, что Лукашенко использовал миграцию как оружие в прошлом году. С этой точки зрения, я бы сказал, что мы уже находимся в первой глобальной гибридной войне", - сказал Ринкевичс.

Блокада Литвой Калининградской области

С 18 июня Литва, руководствуясь санкциями Европейского Союза в отношении РФ, приняла решение прекратить транзит ряда российских товаров в Калининградскую область. Руководитель региона Антон Алиханов рассказал, что запрет затронул около половины всех грузов, которые попадали в регион из других российских областей.

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов в ответ разразился угрозами в адрес Литвы. По его словам, теперь у Москвы появилась возможность решить проблему транзита в Калининградскую область "любыми выбранными способами".

Руководитель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров также сделал заявление, что между Россией и Литвой может произойти военное столкновение.

Министр обороны Британии Бен Уоллес считает, что Россия может напасть на Европу. Под значительной угрозой вторжения находится Литва.

Военный эксперт Олег Жданов также считает, что РФ способна напасть на Литву. По словам полковника ВСУ, страны Балтии, особенно Литва и Эстония, могут подвергнуться провокациям со стороны российского государства.

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