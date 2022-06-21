Россия угрожает Финляндии еще до вступления в НАТО и способна напасть на Литву – Жданов

Россия может пойти на провокации против Литвы и Эстонии - Жданов / Коллаж Главред, ua.depositphotos.com

Россия способна пойти на реализацию сценария нападения на Литву. Российскому государству свойственно предпринимать шаги, которые противоречат логике, чтобы вынудить НАТО к ответным действиям. Страны Балтии могут столкнуться с провокациями со стороны Москвы. К тому же россияне допускают угрозы в отношении Финляндии, которая еще даже не присоединилась к Альянсу. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В эфире Украина 24 он рассказал о том, что Россия может напасть на Литву. Москва допускает действия, которые противоречат логической политике и провоцируют НАТО на ответные действия.

Читайте такжеНапала на Украину, а теперь смеет угрожать Литве: Кулеба разнес Россию из-за блокады КалининградаВ качестве примера он привел ситуацию с нарушением российской авиацией воздушного пространства Финляндии. Такой шаг можно рассматривать как попытку угрозы Хельсики, еще не вступившему в Альянс. Страны Балтии, а особенно Литва и Эстония, могут столкнуться с провокациями со стороны РФ.

"Вот смотрите, Финляндия еще официально не подала заявку, а ее воздушное пространство нарушает российская авиация. И показывают, что, мол, будете в НАТО, то мы еще хуже сделаем. Точно также и здесь, страны Балтии, особенно Литва и Эстония, могут подвергаться провокационным действиям со стороны России", - подчеркнул Олег Жданов.

Блокада Литвой Калининградской области

Литва с 18 июня, руководствуясь санкциями Европейского Союза в отношении РФ, приняла решение прекратить транзит ряда российских товаров в Калининградскую область. Руководитель региона Антон Алиханов рассказал, что запрет затронул около половины всех грузов, которые попадали в регион с других российских областей.

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов в ответ разразился угрозами в адрес Литвы. По его словам, теперь у Москвы, мол, появилась возможность решить проблему транзита в Калининградскую область "любыми выбранными способами".

"Евросоюз, если он немедленно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы Калининградского транзита любыми выбранными нами способами", - подчеркнул Климов.

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